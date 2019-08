GROSSETO – Una persona è finita in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto all’inizio di via Monterosa a Grosseto. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’autovettura e uno scooter. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e personale medico del 118 per soccorrere la persona ferita.

di 7 Galleria fotografica scontro Monterosa