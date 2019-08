Il Cp Grosseto cala il tris e fa spese dal Follonica

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha definitivo l’ingaggio, a titolo definitivo, di tre giocatori cresciuti nel Follonica Hockey che potranno contribuire alle fortune dei biancorossi nelle prossime stagioni.

Il presidente Stefano Osti ha acquisito il cartellino di Matteo Battaglia, classe 1997, uno dei protagonisti della promozione dell’Edilfox in serie A2; di Filippo Rosati, classe 1997, uno dei preziosi atleti a disposizione di Massimo Mariotti nella passata annata e di Marco Maria Bianchi, classe 1997, che dalle prossime settimane indosserà per la prima volta la maglia biancorossa.

Il Circolo Pattinatori, con questa mossa, ha voluto fare un investimento per il futuro, nell’ottica di un progetto che dovrà riportare la formazione grossetana ai vertici nazionali.

«Abbiamo ingaggiato tre atleti – sottolinea il presidente Stefano Osti – che vista la loro giovane età possono dare ancora molto alla nostra squadra. Crediamo di aver fatto un investimento per il futuro».

«L’acquisto di Battaglia, Bianchi e Rosati – aggiunge il massimo dirigente grossetano – rientra in un’ottica di collaborazione con il Follonica Hockey. Saremmo lieti di essere un laboratorio per far fare esperienza ai giovani azzurri, in attesa di farli tornare a giocare a Follonica».

