Grosseto, da domani in vendita i biglietti per la prima di campionato

GROSSETO – Dopo i due successi di fila in Coppa Italia il Grifone punta alla prima di campionato che si giocherà domenica prossima in casa dello Sporting Trestina. Una trasferta insidiosa in terra umbra che rimane in ogni caso alla portata del Grosseto. La società, intanto, ha fatto sapere che “I biglietti per la trasferta di domenica prossima saranno in vendita domani pomeriggio e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 nella sede biancorossa, sotto la tribuna dello stadio Zecchini”.

E novità arrivano anche dalla campagna abbonamenti, visto che sarà prolungata fino a venerdì 6 settembre, giorno prima dell’esordio in campionato tra le mura amiche. Gli orari per sottoscrivere l’abbonamento sono gli stessi: il pomeriggio dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì, nella sede dell’Us Grosseto.

Intanto domani alle 18,30 i Giovanissimi 2006 dell’Us Grosseto si sottoporranno all’analisi del gesto tecnico, nello studio del dottor Matteo D’Angella, in via Statonia, sotto la Conad, zona Tiro a segno. “Sono test importanti – sottolinea il vicepresidente Simone Ceri – che la società ha fortemente voluto. Stiamo puntando forte sui nostri giovani e questa è l’ennesima dimostrazione”.