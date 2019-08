Festa di fine estate a San Giovanni delle Contee: il programma tra musica live e cucina tipica

SORANO – Il piccolo e grazioso borgo di San Giovanni delle Contee, nel cuore della Toscana più selvaggia nel comune di Sorano, è pronto a rivivere come ogni anno due fine settimana all’insegna della buona musica e del buon cibo. Dal 29 agosto al 1 settembre e dal 6 al 8 settembre sono in programma due interessanti weekend tutti da “gustare” e “degustare”. Gli stand gastronomici di San Giovanni delle Contee apriranno i battenti la sera di giovedì 29, mentre musicalmente sarà una vera e propria “cavalcata” su diversi generi.

La location della festa è sempre la solita: le due piazzette centrali del paese ospiteranno, una gli stand gastronomici e la seconda la tradizionale fraschetta e il palco dedicato ai concerti.

Lo spazio dedicato alla degustazione di piatti tipici della cucina toscana è attrezzato per mangiare anche in caso di mal tempo. I piatti richiamano alla tradizione locale come “Tortelli maremmani” ma anche più particolari come “ceciarelli” o “zampucci di maiale”. Tra i vini dominerà il Rosso della vicina doc di Scansano.

L’aspetto musicale per gli organizzatori di questo evento è sempre stato importante. Quest’anno a calcare il palco gruppi tra loro diversi come i 21 Grammi, idoli della scena reggae e blues che si esibiranno venerdì 30, e ufficiali cover band come i Killer Queen (sabato 31 agosto), con oltre 800 concerti alle spalle, e la Combriccola del Blasco (venerdì 6 settembre), cover band ufficiale da circa 30 anni. Il palcoscenico di San Giovanni delle Contee ospiterà importanti artisti della scena musicale dance ed elettronica: venerdì 30 si esibirà dj Pastore e sabato 31 dj Paolo Tosini.

La giornata che sicuramente richiamerà di più alla tradizione sarà domenica 1 settembre quando a portare un’ondata di folkore, fin dalle prime ore della mattina sarà la Banda. Seguirà la tradizionale Santa messa e la processione lungo le vie del borgo di San Giovanni delle Contee.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Giovanni delle Contee, grazie alla collaborazione dei soci del Circolo l’Impronta e di tantissimi cittadini del luogo.

PROGRAMMA UFFICIALE DELLA FESTA DI FINE ESTATE 2019

giovedì 29 agosto

Ore19:30 Apertura della Sagra dei piatti tipici locali

Ore 21:30 “I Lunatici” giovane band locale di musica d’autore italiana

venerdì 30 Agosto

Ore 22:00 21 Grammi in concerto, band rock, reggae, blues e soprattutto folk ‘n’roll : nascono nel settembre 2013 a Massa Marittima, in Toscana, da un progetto nato un po’ per gioco ma che vi farà ballare senza sosta . Il gruppo nella sua carriera calpesta palcoscenici importanti come quello di Sanremo, partecipando al concorso Emergenze Festival e facendo sì che il loro “folk ska” dalle sonorità danzanti riesca a coinvolgere il pubblico durante i massaggi live in tutt’Italia. La Toscana ne fa padrona, vedendo la scena con gruppi vieni i Matti delle Giuncaie ed Enriquez della Banda Bardò ma anche Genova, Salento, Emilia Romagna e Piemonte. Nel 2015 esce il primo videoclip de “Il valzer degli addii”, inedito estrapolato dal secondo album della band, “Ma che ne sa il mondo”, in cui sono presenti ben 8 nuovi brani inediti della band. Inizia per i 21 Grammi un periodo di live ed interviste radiofoniche che li porta direttamente a creare il secondo videoclip di “Madrid”, sempre presente nel secondo album, girato proprio nella capitale spagnola.

I 21 Grammi non si arrestano ed hanno in cantiere il terzo album, un nuovo videoclip in uscita all’inizio del 2018 ed una tournée estiva carica di folk’n’roll che vuole coinvolgere tutto il pubblico presente ai live. A seguire gran finale con il dj amiatino Dj Pastore con sexy Luna animazione.

Sabato 31 agosto

Ore 22:00 L’evento clou, il ritorno dei Killer Queen, tributo alla leggenda dei Queen :I Killer Queen sono la prima cover band dei Queen in Europa. Nati 23 anni fa dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official italianQueen fans club) come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia. Da allora sono stati più di 800 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati. I “Killer Queen” propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica, quanto sulla passione e sulla qualità del repertorio e dello spettacolo proposto. Scelta molto apprezzata dai “fans”, che ha totalmente contraddistinto questo gruppo negli anni da ogni altro tributo alla storica band , e della quale vanno fieri.Da Marzo 2012 si fa più stretto il legame con il mondo Queen quando suonano come band di Kerry Ellis, che successivamente è ritornata in Italia in tour acustico con Brian May, suo produttore.Lo spettacolo principale è incentrato sull’esecuzione ‘live’ di un vasto e sempre aggiornato repertorio di musica dei Queen, arricchito dall’interazione con svariati ‘videoclips’ che ben accompagnano lo show, rendendolo di grande impatto. E’ questo da sempre il nostro spettacolo ‘principe’, che ci ha fatti conoscere ed apprezzare in Italia ed in Europa.Il 1 giugno 2015 la band viene ingaggiata per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen. A seguire from Élite Revolution con dJ Paolo Tosini & Luca Mocini voice.

Domenica 1 settembre

Ore 09:30- Ricevimento della Banda musicale Sclavi di Castell’azzara

Ore 17:00 Ciccialsugo show: Animazione Esplosiva e Divertimento Spettacolare per bambini Evento Indimenticabile con Musica, Allegria,Risate per grandi e piccini con teatrini, Premi, Risate, Lecca lecca, Torte in Faccia, Neve, Schiuma Party, Giochi a Squadre, Karaoke, BabyDiscoDance

Ore 19:00 Tombola 2mila euro

Ore 21:30 – Serata danzante con l’Orchestra “Il Tiziano”

Venerdì 6 Settembre

Ore 22:00 un altro attesissimo ritorno in zona, la mitica Combriccola del Blasco Vasco Rossi tribute band dal 1990 ormai è un marchio registrato a livello nazionale e manda in scena dagli 80 ai 100 concerti ogni anno in giro per tutta la penisola. Questo risultato è il frutto di impegno, di una voce solista molto vicina a quella del rocker di Zocca, di una passione e di una band, definita dal leader stesso, oltre che dal pubblico, “grande e professionale”. C’è da sottolineare la tenacia e la capacità direttiva di leader, che ha saputo coordinare impeccabilmente questo tipo di spettacolo, riuscendo a coinvolgere il pubblico non in un’imitazione, bensì in una condivisione della passione per Vasco e per la sua musica. A seguire Mr. Kikko dj.

Sabato 8 settembre

ore 22:00 Live show party finale con il botto con I Diana, cover band dance&music party. Cover band attiva da 20 anni, oltre 1500 concerti nei più noti club e piazze d’Italia. Un mix inconfondibile di hit, ballate ed evergreen dagli anni 60 ad oggi carico di adrenalina per uno vero e proprio schow a 360 gradi. A seguire Party anni 90 con dj Luca Zappelli & Lady Glenda Voice, (vocalist eclettica, una miscela esplosiva, una carica di solarità e simpatia, coinvolgente e divertente, sensuale quanto basta e ammaliante quando serve)

Domenica 9 settembre

Ore 17:00 Istant fashion, moda, arte e creatività. Lo stilista Bruno Lelli presenta le sue ultime creazioni moda, creando abiti in tempo reale con materiali di riciclo

Ore 19:00 Tombola 1500 euro

Ore 21:30- Serata danzante con I nuovi orizzonti