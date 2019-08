Dopo il bonus bebè arriva il contributo per le famiglie: il Comune pensa ai bambini

MONTEROTONDO – Il sostegno alle famiglie, soprattutto quelle con bambini piccoli, caratterizza alcune azioni decise dal Comune di Monterotondo Marittimo. Al Bonus Bebè, 900 euro ai nuovi nati nel 2019, la giunta comunale ha deciso di erogare un contributo per un massimo di 1500 euro annui per la cura e l’assistenza ai bambini in età compresa tra 12 mesi e 3 anni.

L’intervento di sostegno è previsto per le famiglie e i nuclei familiari monogenitoriali residenti a Monterotondo Marittimo e avrà le seguenti modalità: per il 50% dell’importo massimo del bonus di 1.500 euro (e quindi 750 euro) in base all’iscrizione anagrafica; per il restante 50% del bonus a scalare in relazione all’Isee.

“Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – ha un’attenzione particolare per i bisogni delle giovani coppie. Questo sostegno economico destinato all’assistenza dei bambini ha l’obiettivo di favorire la vita di chi lavora e ha figli piccoli in età prescolare. Il nostro è un aiuto concreto e diretto che favorisce la permanenza e il futuro della nostra comunità.”

Le domande per ottenere il contributo dovranno essere redatte sui moduli predisposti dal Comune reperibili presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune (www.comune.monterotondomarittimo.gr.it) e presentate all’ufficio protocollo entro il 30 ottobre 2019.