Assistente all’accoglienza e vigilanza: ci sono oltre mille posti di lavoro. Ecco il concorso

GROSSETO – 1.052 posti di lavoro come assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, area seconda/F2 nel Ministero dei beni e delle attività culturali. È il concorso che verrà organizzato e per cui la Uil pubblica amministrazione Toscana, in collaborazione con l’Enfap, Ente di formazione della Uil Toscana, organizza un corso di preparazione alle prove preselettive.

La Uil Pubblica amministrazione organizzerà successivamente anche un corso per la preparazione alle ulteriori fasi del concorso. Per ricevere informazioni specifiche i partecipanti potranno rivolgersi alla sede Uil di Grosseto in via Monterosa 112, oppure inviare una mail a grosseto@uilpa.it; s.giannelli@enfap-toscana.org.

«Si ricorda che il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 63 del 09 agosto 2019 e che la data di scadenza per la presentazione della domanda è il 23/9/2019» conclude Federico Capponi coordinatore Uil provinciale.