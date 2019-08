ROCCASTRADA – Roccastrada si prepara ad accogliere la 49esima edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre, giorno del gran finale con il Palio umoristico dei ciuchi. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti.

Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, torna anche la Sagra della Zuppa di Pane a Pian del Bichi, con replica da giovedì 5 a domenica 8 settembre. Anche questa manifestazione è ecoattenta ed è organizzata dall’Asd Pian del Bichi Montemassi in collaborazione con Asd Alta Maremma.

Il Settembre Roccastradino si aprirà venerdì 30 agosto alle 17 nel Parco del Chiusone con Roccastrada Hot Giornata del Peperoncino e con la 13esima esibizione di Sport e Fitness alla stessa ora. Alle 19 lo stand gastronomico aprirà i battenti per la Serata del Peperoncino, mentre alle 21 il Coro dei Concordi sarà protagonista con l’esibizione alla Chiesa di San Niccolò. Alle 21,30 in piazza XXV aprile, musica e balli di gruppo, mentre dalle 22 partirà il silent disco party con il dj set Franz Navas al Poccia 2000.

Sabato 31 agosto la festa riprenderà dalle 15 al Bocciodromo, con il 14esimo Trofeo Bocce “Il Bravazzone”, mentre alle ore 16 sarà la volta di una nuova edizione della Marcia Verde. Alle 21 piazza Don Bailo sarà animata dalla serata danzante con Sabrina Band, mentre alle 21.30, in piazza XXV aprile, musica live con Leo, Jole e Golini. La seconda giornata si chiuderà a Poccia 2000 con il dj set Colors Group e Live Percussion Lele, dalle 22.

Il primo weekend del Settembre Roccastradino entrerà nel vivo domenica 2 settembre, con la passeggiata a cavallo che partirà alle 8 dall’ex campo sportivo in via Carducci, con iscrizione obbligatoria contattando i numeri 349-7531157 e 334-1963883. Alla stessa ora, il Bocciodromo ospiterà le finali del 13esimo Trofeo Bocce “Il Bravazzone”, mentre alle ore 9 in piazza XXV Aprile sarà la volta del Trofeo dello Scalatore. Alle ore 10.30, in collaborazione con Avis, Dixie Swing Chic Band. La festa riprenderà nel pomeriggio, alle 18 all’ex Campo Sportivo in via Carducci, che ospiterà la Partita umoristica di polo con i ciuchi, mentre alle ore 21.30 in piazza XXV aprile ci sarà musica live con I Riforma. A chiudere la serata, alle 21 al Parco del Chiusone, sarà la serata danzante con l’Orchestra Viola Vivarelli.

Informazioni. Il Settembre Roccastradino andrà avanti con altri appuntamenti tutti i giorni fino a domenica 8 settembre. Ogni giorno sono aperti il ristorante e il locale “Poccia 2000″, a pranzo e a cena. La festa è organizzata dal Comitato festeggiamenti Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il numero 0564-563376 oppure visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada e quella del Museo della Vite e del Vino di Roccastrada.

Pian del Bichi ospita invece la 36° Sagra della Zuppa di Pane, organizzata da ASD Pian del Bichi in collaborazione della ASD Alta Maremma ed il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Il programma del primo week end prevede per giovedì 29 alle 21 serata danzante con Idea Music, venerdì 30 alle 21serata danzante con Clementucci Band, sabato 31 alle 21 serata danzante con Il Tiziano Band e domenica 1 settembre sempre alle 21 serata danzante con Extramusic.

La sagra riprenderà poi il giovedì successivo 5 settembre per terminare domenica 8 settembre.

Tutte le sere alle 19.30 apertura degli stand gastronomici con specialità locali.

Per informazioni 339/3829569 – 338/5962237 – 334/6700236.