40mila euro per incentivare il turismo in bassa stagione: ecco come funziona il finanziamento

GROSSETO – “Una terra baciata dal sole quasi tutto l’anno che regala paesaggi di armoniosa bellezza: 47 Comuni tra Livorno e Grosseto, tutto l’arcipelago, circa 200 km di costa, una distesa di colline con vigneti ed olivi. Qui abitano anche storia, arte e cultura, antiche e moderne” scrive, in una nota, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

“Le presenze turistiche, sia italiane che straniere, sono in costante aumento, ma naturalmente è il periodo estivo quello in cui si registra la maggiore concentrazione di persone – continua la Camera di commercio -. E’ quindi la bassa stagione che deve essere promossa, perché visitare questo territorio quando il caldo lascia la sua presa può essere davvero piacevole per i turisti. E forse non tutti sanno che la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno mette a disposizione di scuole, Cral aziendali, circoli ricreativi, parrocchie, tour operator e agenzie di viaggio un incentivo economico per coloro che, in gruppi di almeno 20 persone, soggiornino nel nostro territorio, da qualunque parte provengano”.

“La Cciaa dà un contributo a forfait di 350 euro a fronte di un soggiorno che preveda almeno un pernottamento nelle province di Livorno e di Grosseto. Tale importo può essere elevato fino a 500 euro nel caso in cui il pacchetto turistico preveda anche una visita a musei, teatri, parchi, cantine, acquari. 40mila euro la somma complessiva stanziata dalla Camera di commercio per questa operazione, che è valida per tutto l’anno ad esclusione del periodo estivo, fino ad esaurimento fondi. Il periodo ammesso a contributo va dall’inizio di gennaio 2019 fino a tutto maggio e dall’1 ottobre fino al 31 dicembre”.

Si può fare domanda fino al 10 dicembre 2019. Bando e modulistica sul sito camerale.

Info: Michela Stasio 0564/430202 – Elisabetta Rimicci 0586/231313 – email: promozione@lg.camcom.it