ISOLA DEL GIGLIO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era: la foto che pubblichiamo oggi è un vecchio, vecchissimo scatto di Isola del Giglio forse di inizio secolo scorso. Come racconta il fotografo Sergio Giorgi «In quel tempo non c’erano strade per le auto, perché non c’erano auto, e quindi non c’era accesso al porto per loro. Con l’arrivo delle auto il parroco di allora comprò una casetta della fila, e la fece abbattere creando l’attuale strettoia di accesso al mare. La casetta in questione è quella scura più bassa della fila. Notare anche la facciata della chiesa diversa da quella di adesso».

