Il bosco della droga: trovato un altro bivacco, rifugio di spacciatori e malviventi

SATURNIA – I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano, a seguito dei recenti fenomeni predatori che hanno interessato il Comune di Manciano, hanno avviato un capillare monitoraggio delle zone idonee a nascondere covi o bivacchi di personaggi dediti alla commissione di furti. Tre autovetture e sette uomini a piedi, hanno dapprima circoscritto e poi setacciato un’area boschiva in località Pian d’Artino. Tale attività ha permesso di individuare e smantellare un sito ben occultato tra la fitta vegetazione recentemente utilizzato da sconosciuti, dove sono stati rinvenuti oltre a tracce di presenza umana, anche generi alimentari deperibili e bevande.

Gli elementi rinvenuti, messi in relazione con fenomeno dei furti in abitazione che ha visto come teatro di commissione il Comune di Manciano e più precisamente le frazioni limitrofe a Saturnia, permettono ai Carabinieri di non si escludere che si tratti proprio del covo dei malviventi dediti alla commissione di furti.

Sono stati effettuati anche degli accertamenti di tipo scientifico su quanto rinvenuto, così da permettere ai Carabinieri di sviluppare un’ipotesi investigativa, che possa permettere di individuare pregiudicati con precedenti contro il patrimonio e collegarli ai crimini commessi in questi giorni.

L’Arma oltre a proseguire l’intenso lavoro di prevenzione svolto da auto con i colori di istituto convogliando un maggior numero di auto in orario notturno che svolgeranno un controllo di persone e mezzi sospetti, ha affiancato anche Carabinieri con auto e abiti civili al fine di sorprendere e perseguire secondo legge, i responsabili di crimini di natura predatoria.