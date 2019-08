Formazione e lavoro: ecco i corsi gratuiti per hotel management

GROSSETO – Ci sono dieci posti disponibili per il corso gratuito di hotel management. Il corso, organizzato dalla Regione Toscana con Cescot, agenzia formativa di Confesercenti, prevede l’acquisizione di competenze in politiche di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva, formulazione di prodotti e servizi.

Il termine per la presentazione della domande è il 20 settembre. Il corso ha la durata di 250 ore ed è finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro; si propone di formare una professionalità in grado di attuare le politiche di gestione del cliente attraverso l’incremento della qualità dello standard di servizio della struttura, per soddisfare le esigenze del cliente offrendo servizi sempre più personalizzati.

Le domande potranno essere: consegnate a mano presso Cescot Formazione srl (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30). O inviate per raccomandata A/R a Cescot Formazione srl via de Barberi 108 Grosseto riportando la dicitura “Domanda iscrizione corso hotel management”.

Info: Cescot Formazione srl via De’ Barberi, 108 Grosseto, tel 0564.438809, info@cescot.grosseto.it La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dai siti: www.cescot-formazione.it