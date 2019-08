Donazione libri scolastici: appuntamento in centro per la raccolta

GROSSETO – «Il prossimo 16 settembre anche gli studenti della Provincia di Grosseto ritorneranno sui banchi al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico – scrive, in una nota il Coordinamento dei genitori democratici della Maremma -. Tuttavia, come avviene tutti gli anni, studenti e genitori si ritrovano già da tempo a dover far fare i conti con il sempre attuale fenomeno del cosiddetto “caro libri”».

«Il Coordinamento dei genitori democratici della Maremma – continua -, associazione fondatrice del Forum nazionale delle associazioni dei genitori nella scuola istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche quest’anno ha avviato l’attività di recupero dei libri scolastici usati, ma ancora in corso di adozione, salvandoli dal macero ed offrendo così un utile servizio a molte famiglie maremmane».

«Recenti indagini hanno attestato che le spese annue per studente si aggirano intorno ai 900 euro tra libri e corredo scolastico – spiega Daniela Castiglione, coordinatrice del Cgd Maremma –. Queste cifre rendono sempre più difficile a tante famiglie la possibilità di affrontare al meglio l’impegno scolastico. Attraverso la collaudata esperienza della raccolta dei libri scolastici usati, e con il valido supporto dei volontari che provvedono a catalogarli, ogni anno è infatti possibile

recuperare moltissimi libri. Un piccolo gesto di attenzione per dare una risposta concreta per contrastare la povertà educativa e favorire il diritto allo studio, garantire un’uguaglianza sociale e un’esistenza libera e dignitosa a tutti».

Il Ccd Maremma conclude gli appuntamenti di raccolta dando appuntamento alle famiglie in questo ultimo giovedì di agosto, dalle 11:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 18 in via Carlo Lorenzo Ginori 17 a Grosseto in collaborazione con l’organizzazione di volontariato divulgativo culturale “Working Class Hero” e con il Centro servizi volontariato della Toscana (CESVOT).

«E’ inoltre importante ricordare che un piccolo gesto come quello del dono – conclude Daniela Castiglione –, oltre ad essere di grande aiuto per molte famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con una spesa sempre più spesso al di fuori della propria portata, è in grado di assumere un significato profondamente educativo e responsabilizzante attraverso la sensibilizzazione dei giovani al recupero ed alla condivisione».

La raccolta, iniziata lo scorso giugno, terminerà dunque giovedì 29 agosto, mentre proseguirà fino all’inizio del nuovo anno scolastico il servizio di adozione dei libri di testo messo a disposizione di famiglie e studenti.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di consegna, o per contattare il Coordinamento dei genitori democratici riguardo alle procedure di adesione all’associazione dei genitori, è possibile scrivere all’indirizzo cgdmaremma@gmail.com oppure visitare il sito internet www.cgdmaremma.it.