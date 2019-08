Di corsa a Roccastrada con la tradizionale Marcia Verde

ROCCASTRADA – Non si ferma il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, che dopo il successo delle due tappe amiatine di Arcidosso e Castel del Piano sbarca a Roccastrada per un’altra corsa classica. Sabato 31 agosto, partenza alle 17,30, 47esima edizione della Marcia Verde.

Nata nel 1973 e organizzata dal Team Marathon Bike, è la gara più longeva del Corri nella Maremma. Di prestigio l’albo d’oro, con sei successi per Joachim Nshimirimana, tre per Stefano Musardo e due per Jacopo Boscarini (nella foto di Roberto Malarby la partenza dello scorso anno).

Un duello, quello tra Boscarini e Nshimirimana, che potrebbe riproporsi anche a Roccastrada dopo il successo del maremmano nato in Burundi nella Marcia del Capercio. Tra le donne, invece, le più in forma sono Katerina Stankiewicz, vincitrice a Roccastrada nel 2017, e Marika Di Benedetto, a bersaglio nel 2016.