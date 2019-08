Al via il corso per diventare volontari della Croce rossa. Ecco come iscriversi

FOLLONICA – La Croce Rossa Italiana di Follonica informa che sono aperte le iscrizioni per il reclutamento di nuovi volontari. Il corso di formazione avrà inizio il 28 settembre alla sede di via della Pace 2d e sarà articolato in alcuni incontri necessari all’accesso nell’associazione. Successivamente saranno affrontati altri argomenti più tecnici che riguarderanno il pronto soccorso e trasporto infermi con ambulanza, solo per coloro che intenderanno svolgere questo tipo di attività. Al termine della fase teorica, l’aspirante volontario dovrà superare un esame finale e seguire un periodo di tirocinio ed affiancamento.

Il presidente Lolini invita tutti i cittadini che abbiano un’età compresa tra i 14 ed i 65 anni ad iscriversi perché “ogni giorno siamo chiamati a svolgere numerosi servizi che non sono soltanto sanitari ma riguardano anche altre tipologie d’intervento, come il salvataggio in acqua, i cinofili, il sostegno alle famiglie indigenti. Ovviamente la nostra mission principale è quella sanitaria, che ci vede in prima linea per garantire l’emergenza 118 e tutta una serie di servizi ordinari e programmati. Questa estate ormai quasi al termine, ha rappresentato un bell’impegno con punte giornaliere anche di 40 interventi tra emergenze e non. Per questo invito i nostri cittadini a partecipare al nostro corso e dare una mano alla città”.

Per iscriversi si può inviare una mail a follonica@cri.it indicando le proprie generalità o recarsi presso la sede sita in via della Pace 2/d.