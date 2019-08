A Vetulonia torna il Palio dei Ciuchi: domenica la 69esima edizione

VETULONIA – 69esima edizione del tradizionale Palio dei Ciuchi di Vetulonia, che anche ques’tanno viene organizzato dall’Associazione Vetluna. La manifestazione si svolgerà in due giornate:

Sabato 31 agosto 2019 si comincia con un pomeriggio dedicato ai bambini con giochi in piazza, caccia al tesoro e tante sorprese. La sera alle ore 21:00, come da tradizione, si svolgerà la processione in onore della Madonna del Buon Consiglio con la partecipazione del Gruppo Folkloristico di san Rocco di Marina di Grosseto.

Domenica 1 settembre 2019 si parte la mattina con una sfilata in costume guidata dagli 11 tamburini per la tradizionale “rivelazione del Palio”, dipinto quest’anno da Arianna Papi, una giovane artista nativa di Siena, amante di Vetulonia.

A seguire la Santa Messa, per poi ritrovarsi alle 16:00 con l’inizio della manifestazione che vedrà la partecipazione straordinaria degli sbandieratori di Torrita di Siena, gli artisti di strada “Bricco e Bracco” e la “Bandanimata Brass Band”.

Alle 18:30 si svolgerà la corsa dei ciuchi presso il Centro Spirituale Sestinga che vedrà contendersi il tanto bramato Palio in una tradizionale corsa alla tonda. A seguire la premiazione della contrada vincente !!!

Le quattro contrade che si contenderanno il Palio sono: Colonna (Bianco/nero), Borgo (rosso/bianco), San Guglielmo (giallo/verde), Torre (rosso/nero). Ogni contrada è composta da 8 figuranti (dama e capitano, due paggetti, 4 sbandieratori) + i 11 tamburini (1 uomo+2 bambini (vestiti con i colori del comitato: rosso/blu) + 8 donne (2 per contrada).

Classifica dell’anno scorso: Borgo, Torre, Colonna, San Guglielmo.