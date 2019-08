Ultima settimana di agosto a Castiglione: tutti gli eventi tra teatro, cultura e tradizione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia che andranno a chiudere il mese di agosto con importanti appuntamenti.

Alla Casa Rossa Ximenes, martedì 27 alle 21:30, si potrà prendere parte alla serata dove il piacere della musica, il sapore del vino, nella magia di una notte d’estate sta portando sempre a registrare il tutto esaurito. Marianna Tirinnanzi, Stefano Raddi, David Domilici e Antonio Fanteria presenteranno: “A vida e arte do incontro”. Ingresso a pagamento, 7 euro, che permetterà dopo lo spettacolo di prendere parte alla degustazione dei vini del territorio a cura della Strada del vino e dei sapori Monteregio di Massa Marittima.

Mercoledì 28 agosto, alle 21:30, prosegue a piazzale Solti la rassegna teatrale a ingresso gratuito che l’amministrazione comunale e “Cose di Spettacolo” hanno ideato. Il sipario si aprirà su “Veleno per topi”, una commedia messa in scena dalla Compagnia dell’Anello. La storia si svolge in una Grosseto degli anni 50 in un salotto buono di una famiglia benestante. Sempre mercoledì, ma salendo a Vetulonia alle 16:30, con ritrovo in piazza Vetluna, è prevista la visita guidata gratuita alla frazione e alle sue necropoli e alle 20:30 ultima apertura serale estiva del Museo civico archeologico Isidoro Falchi. Un’ora dopo, a cura dello staff del museo, inizieranno le visite guidate alle mostre temporanee in corso: “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra.” e “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia”. Ingresso con tariffa ridotta: 5 euro e gratuito per i bambini.

Venerdì 30 agosto, alle 21:30, si conclude la rassegna teatrale in piazza Solti. La Compagnia teatro dello sbadiglio metterà in scena “Ulisse coperto di sale”. Il titolo dello spettacolo di teatro-canzone è una citazione di un brano di Lucio Dalla, che spesso ha inserito nei suoi testi i temi del mare e dell’abbandono del padre. Così come il cantautore bolognese, anche Telemaco trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza orfano del padre. Lo spettacolo del Teatro dello Sbaglio ripercorre le tappe del viaggio di Ulisse attraverso la solitudine di Telemaco, che in questa versione originale dell’Odissea è un senzatetto che abita sulla riva del mare in attesa che il mare stesso gli porti notizie del padre disperso.

Sempre venerdì, nella cittadina balneare prenderà il via per le strade del centro “La magia dello shopping” con il “Fuoritutto” che continuerà anche sabato, quando davanti al Faro rosso si disputerà il Super Palio, mentre a Vetulonia inizieranno i festeggiamenti in occasione della 69esima edizione del Palio dei ciuchi che si correrà domenica primo settembre.