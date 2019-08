Sui pedali a Scarlino: si chiude il trofeo Poker d’Agosto

SCARLINO – Mercoledì 28 agosto a Scarlino con ritrovo alle 14 nella sala consiliare in piazza Garibaldi, andrà in scena il 4°“Trofeo Angolo Del Pirata”, gara ciclistica amatoriale riservata agli enti della consulta.

rganizzata dal Marathon Bike, e Angolo del Pirata, con il patrocinio del comune di Scarlino, sotto l’Egida Uisp, la gara è anche l’ultima prova del Poker D’agosto. La manifestazione che prenderà il via alle ore 15.30, si svolgerà su di un circuito di 7 chilometri e 900 metri, da ripetersi 8 volte, con il finale spettacolare che porterà gli atleti in via Roma a Scarlino, dove sarà posto il traguardo. Partenza alle ore 9.30 località Imposto. Queste le strade toccate: sp 60 – sp 135 –Strada Comunale “Le Case” – sp 84 – sp 60. Poi dopo l’incrocio con la Provinciale 60, Scarlino Paese su sp 84; inizio Paese–viale Roma. Previsti alla partenza i migliori specialisti del ciclismo su strada amatoriale, provenienti da tutto il centro Italia. La classifica del Poker d’agosto, vede in testa i grossetani Mirco Balducci nella prima fascia e Maurizio Innocenti nella seconda.