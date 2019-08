Spettacolo sul diamante con i memorial Croci e Scarpelli

GROSSETO – Il Bsc Grosseto ha organizzato per il secondo anno consecutivo all’impianto Scarpelli di via Orcagna i due tornei giovanili intitolati a: “Loredana Croci” per la categoria under 12 e “Simone Scarpelli” per la categoria Under 15.

Nella categoria under 12 erano presenti le squadre del Bsc Grosseto, Ymca Grosseto, Montefiascone Godo ed Accademy Nettuno, nell’Under 15 BSc Grosseto , Accademy Nettuno , Montefiascone , Anzio , Godo e Messina.

Nella categoria Under 12 ha la squadra della Ymca, rinforzata da atleti di squadre toscane, ha superato il Bsc Grosseto nella finale per il primo posto con in punteggio di 10 a 5 in una partita equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre. Nella finale per il terzo posto il Montefiascone ha superato il Godo con il punteggio 5 a 2 .

Nella categoria under 15 finale di alto livello tecnico con sei atleti della nazionale under 15 schierati tre Accademy Nettuno e tre nel Bsc Grosseto. La vittoria è andata al Nettuno che si imposta con il punteggio di 6 a 1. Terzo posto per il Godo che supera il Montefiascone per 7 a 1 .

I premi per i miglior lanciatore sono andati a Tabarrini della squadra del Montefiascone nella categoria under 12 , mentre nella categoria under 15 si è aggiudicato il premio il lanciatore del Nettuno Tomei. Gli atleti del BSC Grosseto si sono aggiudicati le classifiche per il miglior battitore. Nella categoria Under 12 Mattia Carapelli con media di 667 con 4 valide su sei turni, Zeno Marcoaldi nella categoria under15 con una media di 1000.

Sono stati assegnati i premi per il miglior mvp delle finali che sono andati a due gocaqtori delle rispettive nazionali di categoria Jordan Ariani della squadra Ymca nella categoria Under 12 e Matteo Colalucci lanciatore dell’Accademy Nettuno.

Il buon livello di gioco delle squadre presenti Il torneo è stato un ottimo banco di prova in vista delle fasi finali per l’assegnazione del titolo nazionale che inizieranno sabato 31 agosto. Il Bsc si presenterà in tutte le categorie: Under 12 under 15 ed under 18 con l’auspicio di poter portare il titolo nazionale a Grosseto.