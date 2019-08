Rapina in paese: gli rubano il Rolex e fuggono

GAVORRANO – Hanno rubato un Rolex dal polso del proprietario. Sono una donna di 27 anni e un uomo di 34, entrambi di origine rumena, che si sono resi responsabili, in concorso di rapina, del furto dell’orologio qualche mese fa.

Su proposta dei Carabinieri di Gavorrano, il questore di Grosseto ha emesso due fogli di via obbligatorio, provvedimenti che impediranno ai due, per tre anni, di far ritorno nel Comune di Gavorrano.