Quattro titoli regionali e sette medaglie per i master grossetani

GROSSETO – Trasferta di successo per gli “over 35” dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnati nei campionati toscani master a Piombino. Nella rassegna regionale i biancorossi conquistano quattro titoli e un totale di sette medaglie: quattro ori, due argenti e un bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio sono Maurizio Finelli e Federico Fedi, entrambi autori di una doppietta nella categoria SM35. Per Finelli arriva il successo nei 400 con il tempo di 53”70 e anche sugli 800 metri in 2’04”91, mentre Fedi è primo nei 110 ostacoli (17”35) e sui 400 ostacoli (1’00”05), oltre a cogliere il secondo posto nei 400 in 55”57. Entrambi completano quindi un buon test in vista dei prossimi Europei master che si svolgeranno in provincia di Venezia, tra Jesolo, Caorle ed Eraclea, dal 5 al 15 settembre.

Tornando alle gare di Piombino, due medaglie anche per Sergio Mori che tra gli SM40 finisce secondo negli 800 con il tempo di 2’13”64 e terzo sui 15000 metri in 4’49”37, invece Giuseppe Acampa è quinto nei 400 SM50 in 1’02”88.