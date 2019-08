Lavoro nel settore turismo: ecco tutte le ultime offerte a Grosseto e provincia

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca urgentemente, fino al 13 ottobre, un cameriere di sala con esperienza (cod 11267) e un barman con esperienza di cocktails (cod 11268). Si offre alloggio.

Pubblico esercizio nella zona di Alberese ricerca un lavapiatti – patente b automunito con esperienza nel settore (cod 11266).

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca due cameriere ai piani con esperienza nel settore (cod 11269).

Struttura alberghiera nella zona di Roccastrada ricerca per settembre un cameriere/a con esperienza almeno minima – orario serale – patente b automunito.

Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca, fino al 19 ottobre, un cameriere di sala almeno minima esperienza (cod 11278) e un barista con minima esperienza di cocktails (cod 11277). Si offre alloggio.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11272), un aiuto cuoco (cod 11273), un pizzaiolo con esperienza forno a elettrico (cod11274), e un cameriere di sala con esperienza (cod 11276) patente b e orario spezzato, no alloggio, e un lavapiatti solo serale (cod 11275).

Stabilimento balneare a Principina ricerca 2 donne per le pulizie solo per il sabato (cod 11279).