Ko con il San Donato, Follonica Gavorrano già fuori dalla Coppa

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Wroblewski; Ferraresi, Ferrante, Leonardo Bruni; Grifoni, Berardi, Conti (dal 19’ s.t. Costanzo), Pietro Carcani (dal 10’ s.t. Lepri); Lamioni (dal 29’ s.t. Vanni), Lombardi; Brega. A disp. Niccolò Carcani, Palmese, Pardera, Galvanio, Placido, Ombra. All. Vitaliano Bonuccelli.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cucchiararo; Ciurli, Salvadori, Zambarda, Di Mascio (dal 51’ Monticelli); Tetteh (dal 39’ s.t. Calonaci), Zagaglioni (dal 25’ s.t. Meucci), Gemignani; Kernezo (dal 47’ s.t. Pino), Giordani, Disanto (dal 44’ s.t. Brenna). A disp. Nannelli, Brenna, Bruni, Monticelli, Pino, Montini, Zuppardo. All. Simone Venturi.

ARBITRO: Giacomo Casalini di Pontedera (assistenti Rinaldi di Pisa e Vagheggi di Arezzo).

RETI: nel p.t. all’8’ Disanto; nel s.t. al 7’ Lombardi, al 13’ Salvadori, al 20’ Disanto, al 52’ Lombardi (rigore).

NOTE: ammoniti Zambarda, Lombardi, Salvadori, Ferraresi, Disanto, Bruni, Pietro Carcani, Ferrante, Grifoni. Angoli: 6-3. Rec.: p.t. 1’, s.t. 7’.

Il Follonica Gavorrano esce dalla Coppa Italia di serie D al 1° turno, superato (3-2 il finale) da un San Donato Tavarnelle che ha confermato al “Malservisi-Matteini” di essere una buona squadra. L’undici fiorentino ha costantemente messo in difficoltà la retroguardia maremmana con un attacco velocissimo che fa perno su Kernezo e Disanto, match winner dell’incontro con una doppietta.

I ragazzi di Vitaliano Bonuccelli, in una gara maschia (con nove cartellini gialli) condizionata dal gran caldo, solo a sprazzi hanno mostrato tutto il loro potenziale, riuscendo a creare un numero di occasioni da rete alla fine simile a quello degli avversari, con due legni colpiti dall’inarrestabile Angelo Lombardi, ma il San Donato è stato più costante e ha avuto una maggiore voglia di portare a casa la qualificazione al secondo turno. Un ko che dovrà servire di lezione a Conti e compagni per la difficile trasferta in terra viterbese di domenica prossima contro il Monterosi.

La cronaca. La prima occasione del Gavorrano arriva dopo appena 80 secondi di gioco: sull’angolo di Lamioni salta più alto di tutti Ferraresi che di testa manda di poco sopra la traversa.

Il San Donato Tavarnelle in un’azione di contropiede trova il vantaggio all’8’: fuga sulla destra di Kernezo che arriva sul fondo e mette in mezzo per Disanto che fa secco Wroblewski.

Al quarto d’ora un bel sinistro di Disanto sfiora il sette alla sinistra di Wroblewski; nell’azione successiva, dopo un veloce scambio con Brega, Lombardi va al tiro ma il portiere Cucchiararo ferma a terra.

Al 18’ Wroblewski para a terra il tentativo di Gemignani, mentre al 19’ il sinistro di Grifoni finisce ampiamente a lato. Al 27’ Brega viene murato dalla difesa, poi sulla respinta Conti spara alto. Al 30’ una splendida punizione di Lombardi dal limite va a sbattere sul palo alla destra di Cucchiararo. Al 36’ Wroblewski neutralizza senza problemi il tiro dalla destra di Giordani.

La ripresa si apre con il pareggio del Follonica Gavorrano al 7’: sulla linea dell’area di rigore Brega tocca per Angelo Lombardi che di sinistro mette in fondo al sacco. Da un’azione di calcio d’angolo torna in vantaggio il San Donato: l’ultimo tocco in mischia è dell’ex Salvadori. Al 17’ dopo uno scambio con il nuovo entrato Lepri, Lombardi lascia partire un tito dal vertice dell’area che s’infrange sulla traversa. Al 20’ grazie a una veloce azione di contropiede il San Donato Tavarnelle trova il tris con un diagonale di Disanto che sbatte sul palo alla destra di Wroblewski e entra in rete. Sotto di due reti, i rossoblù hanno cercato di rientrare in partita ma la difesa ospite ha tenuto molto bene. Al 36’ la punizione di Lombardi finisce di un soffio sopra la traversa. Per un fallo di mano di Di Mascio, il Follonica Gavorrano prima del triplice fischio trova anche il secondo gol, sempre con Lombardi, su calcio di rigore.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOPARTITA

«In certi momenti siamo stati anche bellini, creando alcune buone occasioni da rete, ma la fase difensiva è stata insufficiente». L’allenatore rossoblù Vitaliano Bonuccelli analizza così la sconfitta patita contro il San Donato Tavarnelle nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia.

«Abbiamo commesso troppi errori – prosegue il mister – anche se abbiamo avuto occasioni e il match alla fine si è risolto per una serie di episodi. Dopo essere riusciti a pareggiare la partita siamo stati nuovamente condannati da una palla inattiva su un calcio d’angolo a mezza altezza. La vittoria del San Donato è stata sicuramente meritata e noi dobbiamo far tesoro degli errori e migliorare nell’atteggiamento. Dobbiamo stare attenti a tutto e ripeto dobbiamo migliorare. Affrontare la partita di domenica con il comportamento di oggi non è sicuramente sufficiente per ottenere un risultato positivo».

Secondo il direttore generale Filippo Vetrini «quella subita dal Follonica Gavorrano è stata una sconfitta meritata. Complimenti al San Donato, una delle squadra che sarà protagonista nel prossimo campionato di serie D. Mi è sembrato che siano stati più brillanti sotto il punto di vista atletico e di conseguenza della voglia di portare a casa questa qualificazione. A parte una condizione atletica ancora approssimativa, in questo esordio in Coppa Italia ci siamo specchiati un pochino troppo e questa è una squadra sì è presuntuosa e tutti gli avversari ci aspettano mettendo sempre un gocciolino di voglia in più, perché battere il Follonica Gavorrano è un prestigio per tutti. Di conseguenza bisogna cercare di entrare subito entrare nel clima di questo campionato anche se abbiamo tutti giocatori che sono abituati a farlo. Oggi non lo abbiamo fatto. Indipendentemente dal risultato, visto che sotto il computo delle occasioni ci poteva stare anche il pareggio, il San Donato ha avuto più voglia. Non credo però che si debbano fare drammi perché domenica inizia il cammino che interessa più a tutti, però deve essere un campanello d’allarme. E’ stato importante vedere il clima che troveremo tutti i campi e l’atteggiamento delle squadre che verranno a Gavorrano. Il Follonica Gavorrano deve confermare su tutti i campi, in ogni allenamenti di poter fare un campionato da protagonista».

Il vicepresidente Lorenzo Mansi ha fatto i «complimenti al San Donato che si è dimostrato una grande squadra , ma noi dobbiamo capire che tutti ci aspettano al varco e quindi dobbiamo cambiare mentalità in vista della prima gara di campionato contro il Monterosi».

JUNIORES

Buon allenamento per la formazione juniores nazionale del Follonica Gavorrano nella prima uscita stagionale sul campo del Suvereto, formazione militante in seconda categoria. I rossoblù di Giulio Biagetti sono usciti sconfitti per 4-2, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, grazie alla doppietta di Riccardo Rubegni. Nella ripresa sono venuti fuori i livornesi, che hanno saputo gestire meglio il gran caldo. Per lo staff tecnico sono comunque arrivate buone indicazioni, che consentiranno di lavorare bene in vista dell’inizio di campionato, previsto per sabato 14 settembre. Il prossimo allenamento congiunto è previsto per mercoledì 28 alle 18,30 allo stadio Nicoletti di Follonica contro l’Alta Maremma.