Grosseto Rugby: da domani riprendono gli allenamenti

Inizia la stagione per il Grosseto Rugby Club. Da martedì 27 agosto al campo di via Lazzaretti iniziano gli allenamenti per Under 14 (femminile), Under 14 e 16 (maschile). Obiettivo «quota cento»

GROSSETO – Inizia la nuova stagione sportiva per il Grosseto Rugby: i primi a cominciare saranno i giovani delle formazioni under16, under14 e Under14 femminile. Agli ordini dei rispettivi coach si ritroveranno martedì 27 alle ore 17.30 presso il campo di via lazzaretti. «La stagione che inizia-dice il presidente Benvenuti-deve essere quella della conferma per la nostra società. Per la prima volta ci schieriamo ai nastri di partenza con le giovanili, dal l’under10 all’under14 interamente composte da giocatori del Grosseto Rugby, senza prestiti da altre squadre limitrofe. Ma il nostro progetto va oltre: abbiamo coniato lo slogan “quota cento”, perché 100 tesserati è l’obiettivo da perseguire per questa stagione. Nel giro di tre anni puntiamo ad avere l’intera filiera fino alla senior». Per chiunque fosse interessato ad avere informazioni il numero da chiamare è quello del direttore tecnico Matteo Bertelli al 3382353537.