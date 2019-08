Gattini gettati nel cassonetto come spazzatura: salvati, ora cercano casa

GROSSETO – È andata a gettare la spazzatura e ha sentito dei flebili miagolii provenire dal cassonetto dell’immondizia, nella zona di via Genova a Grosseto. Non ha avuto paura di sporcarsi le mani, Asia, ha guardato nel cassonetto e dentro un sacchetto ha trovato due gattini gettati via come fossero spazzatura di cui liberarsi.

La ragazza ha tirato fuori i micini e li ha portati a casa prendendosi cura di loro «Ma adesso dobbiamo trovargli casa – racconta Paolo, il padre – perché noi abbiamo già altri animali in casa». Per chi avesse la possibilità di dare una casa e tanto amore a questi due gattini può telefonare ai numeri: Paolo 393.5033795 oppure Asia 327.8933998.