Bambini e ragazzi in campo: tornano i corsi del Tc Manetti

GROSSETO – Sono aperte le iscrizioni alla scuola tennis del Tc Manetti, rivolta ai ragazzi dai 4 ai 18 anni, e ai corsi per adulti che prenderanno il via a partire dal prossimo 16 settembre.

L’attività della scuola tennis, tenuta da maestri e preparatori federali, sarà suddivisa in tre categorie: minitennis, tennis preagonistico e tennis agonistico. Il Circolo ha inoltre programmato tre giornate di prova nei giorni 9, 10 e 11 Settembre con tre diverse fasce orarie a seconda dell’anno di nascita dei bambini e ragazzi.

Si inizierà alle ore 16.30 quando sarà possibile far giocare i bambini nati negli anni 2012, 2013 e 2014. A partire dalle 17.30 sarà quindi il turno dei ragazzi del 2009, 2010 e 2011, per finire con l’ultimo gruppo alle ore 18.30 quando potranno provare i ragazzi nati nell’anno 2008 e precedenti. Come ogni anno, in aggiunta alla scuola tennis, il T.C. Manetti fornisce anche corsi per adulti con lezioni individuali o di gruppo a seconda delle esigenze degli iscritti. Per ulteriori informazioni relativamente ai corsi e alle varie tipologie, è possibile contattare la segreteria del Circolo al numero 0564/21490.