Maremmano convocato con la Nazionale di beach handball per i Mediterranean Games in Grecia

GROSSETO – Nuova convocazione in azzurro di Lorenzo Bacci con la Nazionale maschile di beach handball. Il grossetano, atleta della Asd Solari Grosseto Handball, recentemente insignito dal Coni della “Medaglia di bronzo al valore atletico”, entra così a pieno titolo nei 10 uomini che, guidati da coach Vincenzo Malatino, disputeranno i Mediterranean Beach Games a Patrasso (Grecia) dal 23 agosto all’1 settembre.

Sarà per il maremmano e la nazionale tutta un banco di prova importante per rodare il lavoro di preparazione impostato da Coach Vincenzo Malatino in ottica 2020, anno in cui l’Italia sarà il Paese ospitante i Mondiali di beach handball, con sede a Pescara.

L’atleta grossetano, non nuovo alla chiamata in azzurro, grazie alle sue doti ed alla sua pluriennale esperienza, arricchisce il potenziale a disposizione del tecnico azzurro che gioverà sicuramente del suo apporto nell’economia del gioco azzurro.

“La nuova convocazione di Lorenzo Bacci in maglia azzurra è un vanto per i colori biancorossi del Grosseto – dice il presidente della Asd Solari Grosseto Handball, Franco Miglianti – e motivo di orgoglio per tutto l’ambiente perché premia gli sforzi ed i sacrifici che, pur con esigue risorse, vengono prodotti per far vivere questa disciplina anche nella nostra città, nonostante sia relegata da molti a ruolo di sport minore. Un in bocca al lupo alla nazionale e al nostro Lorenzo, con l’auspicio di sempre maggiori soddisfazioni e traguardi”.