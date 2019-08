Gli juniores del Follonica Gavorrano in campo a Suvereto

GAVORRANO – Prima uscita stagionale per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano, impegnati domenica alle 17 sul campo del Suvereto, La formazione rossoblù allenata da Giulio Biagetti si è allenata bene in questi ultimi giorni e la sgambatela servirà a valutare la condizione dei ragazzi in vista dell’inizio del campionato.

La rosa del Follonica Gavorrano è ampia e con molte novità. Oltre agli undici confermati e ai ragazzi che lo scorso anno hanno disputato gli Allievi nazionali con il Gavorrano, il direttore generale Filippo Vetrini e il direttore sportivo del settore giovanile Massimo Ombronelli hanno ingaggiato tre atleti provenienti dalla Nuova Grosseto, il portiere Mazzi (2003), il difensore Giustarini e il centrocampista Pacchini; il difensore ex Livorno under 17 Manollari, il centrocampista classe 2002 Mordini, ex Venturina e l’attaccante Conti, 2001, prelevato dagli Juniores regionali dell’Albinia.

La rosa. Portieri: Pietro Brunelli, Gianluca Mazzi, Antony Petruccelli.

Difensori: Kristian Molia, Ernesto Carrella, Niccolò Righini, Lorenzo Giustarini, Davide Avenoso, Leandro Cavallini, Ciro Curcio, Xhaferr Manollari.

Centrocampisti: Maik Pacchini, Enea Xhafa, Jacopo Barlettai, Alessandro Pastore, Damiano Mordini, Filippo Carpentiero, Giulio Zanaboni.

Attaccanti: Filippo Conti, Luca Costanzo, Tommaso Franchellucci, Riccardo Rubegni, Mattia Berti, Gabriel Sili.

Precampionato. Il programma del precampionato della compagine Juniores prevede altri test in trasferta con il San Donato Acli (28 o 29 agosto) e il Riotorto (4 settembre); in casa con l’Albinia (9 settembre). L’esordio in campionato è previsto per sabato 14 settembre in casa, allo stadio Nicoletti di via Sanzio a Follonica, contro la Fezzanese.