Frontale sul ponte: si scontrano due auto

MACCHIASCANDONA – Incidente questa mattina sulla provinciale Castiglionese all’altezza del ponte sulla Bruna in località Macchiascandona.

Due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e i vigili del fuoco di Grosseto per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.