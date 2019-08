Coppa Italia: il Follonica Gavorrano scende in campo contro il San Donato

BAGNO DI GAVORRANO – Per il Follonica Gavorrano, dopo un mese di preparazione e sette sgambatelle, è arrivato il momento della verità, il test per verificare la condizione della squadra. Domenica alle 15, allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli si confrontano con il San Donato Tavarnelle nel primo turno della Coppa Italia di serie D.

«Finalmente arrivano le partite vere – dice il mister Vitaliano Bonuccelli – la squadra ha lavorato tanto in queste ultime settimane e oggi cercherà di mettere a frutto la preparazione».

«Ci troviamo di fronte – prosegue il “Condor” – un avversario che conosciamo bene, per averlo affrontato anche in un allenamento congiunto al Nicoletti e che rispettiamo: ha un buon attacco e disponibili di giocatore di qualità. Noi faremo però la nostra partita, decisi a portare a casa il successo».

Maremmani e fiorentini si sono già sfidati lo scorso 7 agosto in un allenamento congiunto finito con una vittoria per 2-0 per i locali grazie alle reti di Lombardi e Brega. Stavolta sarà tutta un’altra partita, ma anche nel primo tempo con la Pianese Conti e compagni hanno dimostrato di avere i mezzi per mettere in piedi un ottimo spettacolo. Il direttore generale Vetrini ha allestito un organico in grado di recitare un ruolo da protagonista e questo match con il San Donato di Simone Venturi è la prima occasione per dimostrarlo.

Tra i venti convocati per questa prima gara ufficiale della stagione c’è anche Mattia Placido, che si è messo a disposizione di Bonuccelli da qualche giorno. Unici assenti Marco Dell’Aquila, che accusa un dolore al ginocchio, e Cristian Farini, che nei prossimi giorni dovrà essere operato al menisco.

I convocati

Portieri: Niccolò Carcani, Ombra, Wroblewski.

Difensori: Grifoni, Bruni, Ferrante, Placido, Pietro Carcani, Galvani, Palmese, Ferraresi.

Centrocampisti: Pardera, Costanzo, Conti, Berardi.

Attaccanti: Lepri, Brega, Lamioni, Lombardi, Vanni.

Campagna abbonamenti. Prosegue intanto la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020. La società ha fissato in cento euro il costo della tessera per assistere alle gare ufficiali casalinghe del Follonica Gavorrano, compresi gli impegni di Coppa Italia. Ricordiamo che l’ingresso allo stadio costa 10 euro. Ingresso gratuito per i minori di 14 anni e per atleti tesserati in divisa di rappresentanza I genitori di atleti tesserati pagheranno 5 euro, presentando un documento d’identità.