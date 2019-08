Vacanze finite, i biancorossi tornano in pista: ecco gli impegni

GROSSETO – Riparte la stagione agonistica, dopo la pausa estiva, e subito con l’Atletica Grosseto Banca Tema impegnata su più fronti.

Quattro giovani biancorosse parteciperanno al raduno regionale estivo, in programma ad Abbadia San Salvatore da domenica 25 fino a mercoledì 28 agosto. Saranno presenti all’appuntamento Elisa Napolitano, Zoe Orsolini, Carolina Fraquelli e Chiara Galatolo, in un importante momento di confronto con i migliori specialisti toscani. Convocato anche il tecnico grossetano Claudio Pannozzo, che ha il ruolo di responsabile del mezzofondo per il comitato regionale.

Quattro portacolori della società maremmana saranno in gara a Piombino, sabato 24 e domenica 25 agosto, nei campionati regionali master, tutti attesi in più di una prova individuale e poi anche alla staffetta. Al via Maurizio Finelli (400 e 800 metri SM35), Federico Fedi (400 metri, 110 ostacoli e 400 ostacoli SM35), Giuseppe Acampa (200 e 400 metri SM50) e Sergio Mori (800 e 1500 metri SM40), che saranno poi schierati nell’ordine per la 4×400 metri.

Nel frattempo sono ufficiali le iscrizioni per i campionati europei master che quest’anno si svolgeranno in Italia, nella provincia di Venezia, tra Jesolo, Caorle ed Eraclea dal 5 al 15 settembre. Per l’Atletica Grosseto Banca Tema si preparano a gareggiare in sei: Federico Fedi (400 ostacoli M35), Maurizio Finelli (800 metri M35), Giovanni Mariotti (1500 e 5000 metri, lancio del giavellotto M55), Luigi Spaggiari (10 km marcia M60), Sandra Franceschini (10 km marcia W45) e Rosaria Olivieri (10 km marcia W55).