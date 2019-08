tuttoweekend: Arisa, Battista, Neri per Caso. Ecco la guida al fine settimana in Maremma

GROSSETO – Al via la rubrica #tuttoweekend, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

VENERDI’ 23 AGOSTO

ARCIDOSSO – In equilibrio tra spirito e materia comincia un nuovo giorno per Narrastorie, il “Festival del Racconto di strada” ideato da Simone Cristicchi, fino a domenica 25 agosto fra le bellezze artistiche e paesaggistiche di Arcidosso, alle pendici del Monte Amiata in Toscana. La serata di venerdì 23 agosto prevede, alle 22.30, i fuochi di artificio. Ma il festival inizia alle 16. Il programma della giornata a questo LINK.

CAPALBIO – Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie. Venerdì 16 agosto sullo schermo del festival “La donna elettrica”. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tappa dei “Neri per caso” con il loro tour nella centralissima piazza Orto del Lilli di Castiglione della Pescaia venerdì 23 agosto alle ore 21:30, ingresso gratuito. LINK

“Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. Il pubblico potrà ammirare due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. Le opere saranno esposte a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi dal 13 agosto al 7 settembre. LINK

FOLLONICA – L’associazione “Quartiere Zona Nuova” in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza, per venerdì 23 agosto a patire dalle 17, “La notte bianca” con tanti appuntamenti, concerti, danza, animazione, incontri enogastronomici e molti altri eventi per un’unica grande festa. LINK

Torna intorno alla guglia di piazza Sivieri, a Follonica, la tanto attesa Mostra mercato del disco 33/45/mix, cd e dvd usato e da collezione giunta alla 14esima edizione. Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, da venerdì 23 a domenica 25 agosto, dalle 18 alle 24: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, dvd, poster, foto, video, libri, cartoline, riviste. Molte le rarità pronte per i visitatori, a partire dal prog italiano sino a giungere alla techno anni ’90. LINK

Prosegue la rassegna “Fantasie del Circo”, spettacoli di trasformismo, clownerie, illusionismo, cantastorie e giocolieri, nella rassegna dedicati ai bimbi e alle loro famiglie con la compagnia di cantastorie Felice e Celina e le loro storie da Fiera venerdì 23 agosto alle ore 21.30 al giardino del Casello Idraulico. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica fino al 15 settembre è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Da venerdì 23, dalle ore 17 alle 24, e poi sabato 24 e domenica 25, dalle ore 11 alle 24, il monumento cittadino – nel Bastione Mulino a Vento (Cinghialino) – sarà invaso dallo Streetfood e dalla musica dal vivo dando seguito agli obiettivi dell’amministrazione comunale di riqualificare questa zona della città. LINK

Venerdì 23 agosto e sabato 24 torna alla Cava di Roselle (Grosseto) il DiVino Commedia, la rassegna che unisce cinema e vino, promossa dalla cooperativa Uscita di Sicurezza con il contributo del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e la fattoria San Felo. Due serate per degustare alcuni dei prodotti tipici del territorio e godersi due film al cinema all’aperto allestito nella ex Cava di pietra alle porte di Grosseto. Si inizia venerdì 23 agosto con la proiezione, alle 21.30, de “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, organizzata insieme all’associazione Sandalia. LINK

Venerdì 23 serata #dance al Porto della Maremma. Dalle 21.45 tornano i balli caraibici per una serata che vedrà il massimo coinvolgimento del pubblico. Lo spettacolo prevederà un susseguirsi di esibizioni che spaziano dalla bachata alla salsa e alla kizomba. La serata prevede inoltre momenti d’interazione con il pubblico e degli spettatori, che saranno coinvolti in una mini-lezione di bachata, salsa e cha cha cha. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Venti anni celebrati con il patrocinio del Parlamento europeo ed un gemellaggio con il Franciacorta. La ventesima edizione di Vinellando, l’evento organizzato dal 23 al 25 agosto prossimi dal Comune di Magliano e dedicato da sempre all’eccellenza enologica del territorio, cioè il Morellino di Scansano, torna con una tre giorni intensa e che apre le sue porte al confronto con un’altra realtà di pregio votata al vino, ma in questo caso con le bollicine. Il programma a questo LINK.

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTIERI – Il 23 e 24 agosto il borgo di Boccheggiano (Montieri) sarà animato da musica dal vivo e spettacoli, inoltre, nella giornata di venerdì, una guida ambientale vi condurrà lungo i sentieri che congiungono le antiche miniere con il centro storico del paese. Sarà possibile cenare in Villa, la strada che in epoca medievale portava al castello, accompagnati dalla musica ed il “Fool circus” porterà sorrisi e stupore tra grandi e piccini. Le serate si concluderanno con tanta buona musica nella meravigliosa cornice della piazza di castello. A questo LINK il programma completo.

ORBETELLO – Da martedì 20 a domenica 25 agosto alle ore 19 “Sogno di una notte di mezza estate” debutta all’Antica Città di Cosa, posta sulla collina di Ansedonia (Orbetello). LINK

PITIGLIANO – Da giovedì 22 a sabato 24 agosto, il Rinascimento è di scena a Pitigliano con la suggestiva rievocazione storica della Festa della Contea. La manifestazione, giunta alla 12° edizione, coniuga divertimento e cultura, ricostruendo l’ambiente e le atmosfere tipiche del tempo, con la riproduzione fedele dei costumi e dei piatti dell’epoca. Il programma prevede ogni sera alle 17 e 30 alle 23 l’apertura della mensa del conte con le migliori specialità locali e del mercato della contea, che propone banchi tematici dedicati ad artigianato, arte, cultura e antichi mestieri. Dalle ore 18 prenderanno il via gli eventi che rievocheranno il passato. Protagonisti delle giornate rinascimentali saranno i giocolieri, i saltimbanchi, le danzatrici e tutti i personaggi tipici di quel periodo. LINK

SANTA FIORA – Venerdì 23 agosto, alle ore 18, a Marroneto, frazione di Santa Fiora, appuntamento con la seconda edizione di “Marroneto a tutta birra”, la festa dedicata alla degustazione di ottima birra e buon cibo. La serata sarà arricchita dalla presenza del vincitore di Sanremo Rock 2019 Marco Viccaro Bucalone in un concerto live, che avrà inizio alle 21.30. Subito dopo la festa continua fino a tarda notte con dj Leto. LINK

Il 23 agosto, al Teatro Camilleri, ore 21:15, Silvana Dolce (violino), Giovanni Auletta (pianoforte) e Andrea Conti (trombone), offriranno un concerto tradizionale di grande repertorio classico impreziosito dal raro tardo romantico Reinecke. Il programma: Strauss Sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore Op.18; Schubert Ständchen D889 nella trascrizione di Liszt; Reinecke, Trio per Oboe, Corno e Pianoforte in la minore Op.188. LINK

SCANSANO – Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

Inaugurerà sabato 10 agosto la mostra che Dino Petri dedica a Scansano, suo paese natio. In mostra opere caratterizzate dai linguaggi artistici che Petri predilige: la grande pittura ad olio, l’acquerello, l’incisione ad acquaforte, tecnica coltivata in tanti anni di attività prediligendo sempre il tema figurativo. La mostra è allestita nella Galleria “Il Dentro” in via Vittorio Emanuele II. LINK

SORANO – Dal 16 al 25 agosto prende il via l’undicesima stagione dell’attesa rassegna culturale “Sovana in arte”, allestita nel Palazzo Bourbon del Monte, gioiello rinascimentale attribuito al Vignola. A Sovana (Sorano) il 16 agosto alle 21.30 Giuseppe Renzo e Giacomo Rosselli leggeranno, in omaggio a Leopardi, non solo le poesie, ma anche alcuni brani dalle opere letterarie e filosofiche. LINK

SABATO 24 AGOSTO

ARCIDOSSO – Con la giornata di sabato 24 agosto Narrastorie si conferma un’indagine sull’anima del territorio che ospita il festival: la Maremma. Al mattino partirà dal Parco del Pero una passeggiata naturalistica in compagnia della guida ambientale escursionista Mario Malinverno. La giornata si concluderà con il concerto di Arisa. Ecco tutto il programma della giornata. LINK

CAPALBIO – Zigzag music presenta la novità del 2019: Subba and the roots. È questo il nome della band di giovani musicisti che si esibirà sabato 24 agosto, alle 21.30, a Capalbio Scalo in piazza Casetta per animare uno degli ultimi week end dell’estate 2019. LINK

Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie. Sabato 17 agosto sullo schermo “Green book”. LINK

CASTEL DEL PIANO – La notte del 24 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Castel del Piano si trasforma in una grande festa di strada. Nelle principali vie del paese – corso Nasini, piazza Madonna, piazza Colonna, via Marconi, piazza Garibaldi, via dell’Opera, via della Croce, via Vittorio Veneto, via Imberciadori e piazza Carducci (Piazzone) – dal tramonto fioriscono negozi aperti, ristoranti pronti ad accogliere i visitatori della notte, street food e musica in ogni angolo delle strade e spettacoli itineranti. Promozioni e sconti speciali nei negozi, menu per tutti i gusti nei locali, punti ristoro in strada e tanto altro ancora da scoprire. Il programma a questo LINK.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato 24 agosto, alle 21.30 in piazza Orto del Lilli, saliranno sul palco il gruppo: “Voci fuori dal coro” che proporranno “Note amore e fantasia”. LINK

Sabato 24 agosto al prato sud del porto di Punta Ala, dalle 22 è in programma lo spettacolo di Giacomo Rossetti. ” One man band”, musica e cabaret. LINK

“Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. Il pubblico potrà ammirare due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. Le opere saranno esposte a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi dal 13 agosto al 7 settembre. LINK

FOLLONICA – Disco Village sabato 24 agosto ospita un altro artista di successo: Fred De Palma. E come sempre il Disco Village è anche il privè Baluba, dove il sound è affidato a Ricky Birickyno e a Paolino dj. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica. LINK

Torna intorno alla guglia di piazza Sivieri, a Follonica, la tanto attesa Mostra mercato del disco 33/45/mix, cd e dvd usato e da collezione giunta alla 14esima edizione. Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, da venerdì 23 a domenica 25 agosto, dalle 18 alle 24: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, dvd, poster, foto, video, libri, cartoline, riviste. Molte le rarità pronte per i visitatori, a partire dal prog italiano sino a giungere alla techno anni ’90. LINK

L’Università della libera età “Milva Banti” presenta, sabato 24 agosto alle ore 21 nel giardino del Casello idraulico, una serata di “Lectura Dantis” tenuta da Giuseppe Vella e dedicata alla lettura e al commento di alcuni passi scelti dal primo canto e dell’intero terzo canto dell’Inferno dantiano. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica fino al 15 settembre è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GAVORRANO – La compagnia Katzenmacher continua ad indagare la solitudine. Dopo le solitudini amare, arrivano quelle al Chiar di luna ideate da Alfonso Santagata. Si tratta dell’ultima serata per la stagione del Teatro delle Rocce, che chiude così un programma denso e variegato, che è andato dalle colonne sonore da film alla rievocazione di Woodstock, dalla leggenda del rock Graham Nash, al jazz di Paolo Fresu, per concludere con il mai banale teatro sperimentale della compagnia Katzenmacher che torna a esplorare il tema della solitudine. La serata di domani, sabato 24 agosto, alla Porta del Parco (ex Bagnetti), sarà suddivisa in tre differenti momenti. La prima parte si chiama “La vecchia” regia e drammaturgia Rita Frongia con Marco Manchisi e Stefano Vercelli. LINK

GROSSETO – Da venerdì 23, dalle ore 17 alle 24, e poi sabato 24 e domenica 25, dalle ore 11 alle 24, il monumento cittadino – nel Bastione Mulino a Vento (Cinghialino) – sarà invaso dallo Streetfood e dalla musica dal vivo dando seguito agli obiettivi dell’amministrazione comunale di riqualificare questa zona della città. LINK

Sabato 24 agosto, alla Cava di Roselle (Grosseto) c’è “DiVino Commedia”, la rassegna che unisce cinema e vino, promossa dalla cooperativa Uscita di Sicurezza con il contributo del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e la Fattoria San Felo. Degustazione di alcuni dei prodotti tipici del territorio e cinema all’aperto: in programma “L’ospite” di Duccio Chiarini, commedia uscita proprio ieri nelle sale italiane e sarà presente alla serata l’attore protagonista, Daniele Parisi. LINK

Sabato 24 serata#family al Porto della Maremma dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Alle 21 al via con gli antichi giochi giganti in legno. La terrazza del Porto della Maremmasarà allestita con gli speciali giochi giganti, in legno di “Bandus – ludobus della Maremma”, un pulmino carico di giochi e attrezzature in grado di trasformare qualsiasi luogo in un posto dedicato al divertimento e all’intrattenimento per grandi e piccoli: da tangram a molky, da carrom ai giochi di abilità e, ancora, giochi astratti dell’antichità, romani e etruschi. Seguirà, alle 21.45, lo spettacolo di teatro dei burattini, che sarà messo in scena dalla compagnia dell’Antico teatro dei burattini. Protagonista della serata: Simone il coniglio, il personaggio dei cartoni animati che ha riscosso maggiore successo quest’anno. Non mancherà, infine, il dj set che sarà allestito al locale Il Gabbianino per ballare fino a notte fonda. LINK

L’Orchestra giovanile “Vivace” torna a esibirsi con un concerto al Cassero Senese di Grosseto. L’appuntamento con la formazione giovanile dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta da Massimo Merone, è per sabato 24 giugno alle ore 21 (ingresso libero). LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Venti anni celebrati con il patrocinio del Parlamento europeo ed un gemellaggio con il Franciacorta. La ventesima edizione di Vinellando, l’evento organizzato dal 23 al 25 agosto prossimi dal Comune di Magliano e dedicato da sempre all’eccellenza enologica del territorio, cioè il Morellino di Scansano, torna con una tre giorni intensa e che apre le sue porte al confronto con un’altra realtà di pregio votata al vino, ma in questo caso con le bollicine. Il programma a questo LINK.

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Inaugurazione della mostra “Spiriti erranti” di Franziskus Schmid alle 18 alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima. L’artista vive e lavora in Germania e in Italia, a Monterotondo Marittimo. Il suo spirito nomade è costituito da un mix tra gli studi artistici fatti a Monaco e i lunghi viaggi in Oriente, alla scoperta di genti e paesi lontani. L’idea di “Spiriti erranti” nasce da un viaggio a piedi che Schmid compie, una ventina di anni fa, da Monaco a Roma e poi in Abruzzo, sulla Majella.

Questo importante viaggio, col tempo, diventa per lui il serbatoio da cui attingere forme, idee, espressioni artistiche, emozioni, colori. Una selezione delle opere ad esso ispirate si può ammirare dal 17 agosto al 2 settembre presso la Galleria Spaziografico a Massa Marittim, con orario 18.00-20.00 e 21.00-23.00.

MONTIERI – Il 23 e 24 agosto il borgo di Boccheggiano (Montieri) sarà animato da musica dal vivo e spettacoli, inoltre, nella giornata di venerdì, una guida ambientale vi condurrà lungo i sentieri che congiungono le antiche miniere con il centro storico del paese. Sarà possibile cenare in Villa, la strada che in epoca medievale portava al castello, accompagnati dalla musica ed il “Fool circus” porterà sorrisi e stupore tra grandi e piccini. Le serate si concluderanno con tanta buona musica nella meravigliosa cornice della piazza di castello. A questo LINK il programma completo.

Anche quest’anno l’unico Festival di strumenti antichi in Italia apre i battenti il 24 agosto con il concerto alle 19 nella piccola chiesa di San Biagio a Gerfalco (Montieri). LINK

ORBETELLO – Fuochi artificiali sul mare del borgo marinaro di Talamone (Orbetello) sabato sera 24 agosto. I fuochi saranno sparati alle ore 23 e saranno visibili in tutta la baia perché partiranno dall’apice della diga foranea che protegge il porticciolo. LINK

Per ImagOrbetello, il festival di fotografia della laguna, dal 24 agosto all’8 settembre mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Inaugurazione 24/8 alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

La compagnia teatrale “Li Bindoli” metterà in scena lo spettacolo “Tanto tonó che piovve” diretto da Renzo Vitelli, sabato 24 agosto alle 21 in piazza Giovanni Paolo II a Orbetello. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione La Farfalla sezione di Orbetello. La Farfalla è quella associazione che si occupa di assistere i malati terminali con cure pagliative.

“Viaggio nel cosmo sotto il segno del Panda” sabato 24 agosto dalle 20 al Casale Giannella (strada provinciale della Giannella, km 4, Comune di Orbetello). Apericena, incontro e osservazione della volta celeste. LINK

Da martedì 20 a domenica 25 agosto alle ore 19 “Sogno di una notte di mezza estate” debutta all’Antica Città di Cosa, posta sulla collina di Ansedonia (Orbetello). LINK

PITIGLIANO – Da giovedì 22 a sabato 24 agosto, il Rinascimento è di scena a Pitigliano con la suggestiva rievocazione storica della Festa della Contea. La manifestazione, giunta alla 12° edizione, coniuga divertimento e cultura, ricostruendo l’ambiente e le atmosfere tipiche del tempo, con la riproduzione fedele dei costumi e dei piatti dell’epoca. Sabato 24 agosto, alle 17 e 30, si terrà lo spettacolare Palio a correre: i 4 rioni storici del paese si affronteranno nel palio dei rioni per aggiudicarsi i favori del Conte Niccolò III Orsini. Durante tutta la manifestazione visite guidate sugli “Itinerari Medicei di Pitigliano” a cominciare dalla maggiore realizzazione dei Granduchi a Pitigliano: l’Acquedotto Mediceo, per passare poi alle altre testimonianze del periodo dei Medici nell’abitato di Pitigliano. LINK

SANTA FIORA – Alla xx edizione del festival internazionale di “Santa Fiora in musica” il 24 agosto alle ore 21 al teatro Camilleri arrivano i Forms con “Jazz di confine”. LINK

Per il ciclo di incontri dal titolo “La piazza letteraria”, sabato 24 agosto, alle ore 18, presentazione del libro “Metteva l’amore sopra ogni cosa” di Fulvia Perillo. Intervengono l’autrice Fulvia Perillo e Luciano Luciani, consigliere con delega alla Cultura del Comune di Santa Fiora. Ingresso libero. LINK

SCANSANO – Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

Inaugurerà sabato 10 agosto la mostra che Dino Petri dedica a Scansano, suo paese natio. In mostra opere caratterizzate dai linguaggi artistici che Petri predilige: la grande pittura ad olio, l’acquerello, l’incisione ad acquaforte, tecnica coltivata in tanti anni di attività prediligendo sempre il tema figurativo. La mostra è allestita nella Galleria “Il Dentro” in via Vittorio Emanuele II. LINK

SORANO – Dal 16 al 25 agosto prende il via l’undicesima stagione dell’attesa rassegna culturale “Sovana in arte”, allestita nel Palazzo Bourbon del Monte, gioiello rinascimentale attribuito al Vignola. A Sovana (Sorano) il 17 agosto alle 21.45 Maria de Martini, flauto dolce tra i più prestigiosi d’Europa, e Salvatore Carchiolo, cembalista di altrettanto valore, si esibiranno in un concerto di musica barocca. Tra gli altri, brani di Albinoni, Bach e Corellli. LINK

DOMENICA 25 AGOSTO

CAPALBIO – Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie. Domenica 18 agosto proiezione di “Old man & the gun”. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’attore comico Maurizio Battista sarà a Castiglione della Pescaia domenica 25 agosto alle 21:30 in piazza Orto del Lilli, dove presenterà “#estate….. calmi 2019″. LINK

“Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. Il pubblico potrà ammirare due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. Le opere saranno esposte a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi dal 13 agosto al 7 settembre. LINK

FOLLONICA – Torna intorno alla guglia di piazza Sivieri, a Follonica, la tanto attesa Mostra mercato del disco 33/45/mix, cd e dvd usato e da collezione giunta alla 14esima edizione. Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, da venerdì 23 a domenica 25 agosto, dalle 18 alle 24: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, dvd, poster, foto, video, libri, cartoline, riviste. Molte le rarità pronte per i visitatori, a partire dal prog italiano sino a giungere alla techno anni ’90. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Da venerdì 23, dalle ore 17 alle 24, e poi sabato 24 e domenica 25, dalle ore 11 alle 24, il monumento cittadino – nel Bastione Mulino a Vento (Cinghialino) – sarà invaso dallo Streetfood e dalla musica dal vivo dando seguito agli obiettivi dell’amministrazione comunale di riqualificare questa zona della città. LINK

Domenica 25 agosto il Porto della Maremma dà appuntamento per la serata #LiveMusic che rende omaggio a un dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti. In scena alle 21.45 una formazione interamente grossetana, per il concerto tributo “Ci ritorni in mente”, una serata con i grandi successi di Battisti tutta da cantare. Alla voce Paolo Tenerini, noto cultore di Lucio Battisti e dal timbro vocale incredibilmente simile al noto cantante. Alla chitarra Paolo Mari, uno dei principali chitarristi del territorio maremmano. E infine, la formazione sarà arricchita da uno special guest, che conferirà al trio un arrangiamento affascinante ed elegante: suonerà con Mari e Tenerini, Alessandro Golino, noto violinista che ha suonato in passato con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Togni e tanti altri.

Domenica 25 agosto a Principina a Mare ci sarà la Gryphus Dixie Band, che si esibirà per le vie del paese dalle 16 alle 19, insieme al consueto mercatino delle “Bancarelle a Mare”, che terrà compagnia tutto il fine settimana. LINK

Per il secondo anno consecutivo torna, nella cattedrale di Grosseto, la rassegna organistica “Tutta la musica dell’organo”. Subito dopo la messa festiva delle 21.15, in cattedrale, domenica 25 agosto concerto dei giovani talenti grossetani Alessandro Mersi (componente dell’ufficio liturgico della diocesi di Grosseto) e Francesco Terzuoli, che eseguiranno musiche di Handel, Rachmaninov, Bach, Boellmann e Stanley. LINK

L’associazione di volontariato “Grosseto in campo” sta organizzando una manifestazione di beneficenza a favore della associazione “Brucobaleno Onlus”, che si terrà al Velodromo in via Giotto a Grosseto nella giornata di domenica 25 agosto, dalle 17.30. L’evento è ispirato ai giochi senza frontiere e si chiama “The big challenge”. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Venti anni celebrati con il patrocinio del Parlamento europeo ed un gemellaggio con il Franciacorta. La ventesima edizione di Vinellando, l’evento organizzato dal 23 al 25 agosto prossimi dal Comune di Magliano e dedicato da sempre all’eccellenza enologica del territorio, cioè il Morellino di Scansano, torna con una tre giorni intensa e che apre le sue porte al confronto con un’altra realtà di pregio votata al vino, ma in questo caso con le bollicine. Il programma a questo LINK.

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

Mostra “Spiriti erranti” di Franziskus Schmid alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima. L’artista vive e lavora in Germania e in Italia, a Monterotondo Marittimo. Il suo spirito nomade è costituito da un mix tra gli studi artistici fatti a Monaco e i lunghi viaggi in Oriente, alla scoperta di genti e paesi lontani. L’idea di “Spiriti erranti” nasce da un viaggio a piedi che Schmid compie, una ventina di anni fa, da Monaco a Roma e poi in Abruzzo, sulla Majella. Questo importante viaggio, col tempo, diventa per lui il serbatoio da cui attingere forme, idee, espressioni artistiche, emozioni, colori. Una selezione delle opere ad esso ispirate si può ammirare dal 17 agosto al 2 settembre presso la Galleria Spaziografico a Massa Marittim, con orario 18.00-20.00 e 21.00-23.00.

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – Giornata di grande divertimento per adulti e bambini, domenica 25 agosto a Porto S. Stefano. La Pro Loco Porto S.Stefano e l’Ente Palio hanno allestito per salutare l’estate nel modo più gioioso, il Marinella Spritz, kermesse di giochi popolari che dalle ore 16,30 alle ore 21,30 impegnerà i partecipanti nei modi più disparati. Il programma a questo LINK.

MONTIERI – Domenica 25 agosto, ore 17:30, all’interno del centro storico di Montieri, piazzetta Papocchi, è prevista la presentazione del libro “Coro di voci sole: nuove verità sull’eccidio degli 83 minatori della Niccioleta”. Interverrà l’autrice Katia Taddei unitamente al sindaco Nicola Verruzzi e al presidente della sezione Anpi Montieri-Monterotondo Marittimo Alessandro Giannetti.

ORBETELLO – Per ImagOrbetello, il festival di fotografia della laguna, dal 24 agosto all’8 settembre mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

Da martedì 20 a domenica 25 agosto alle ore 19 “Sogno di una notte di mezza estate” debutta all’Antica Città di Cosa, posta sulla collina di Ansedonia (Orbetello). LINK

PITIGLIANO – Sarà dedicata al tema “Le fonti della Bellezza Etrusca” la Giornata degli Etruschi 2019 che si celebra a Pitigliano domenica 25 agosto, dalle ore 18, al Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca “Enrico Pellegrini”. Un laboratorio didattico per bambini, un convegno con la partecipazione di un noto make up artist, un etruscologa e un erborista, una visita guidata a tema. Queste le iniziative, tutte a ingresso libero, dedicate ad un argomento ancora attualissimo come quello della cosmesi e della cura del corpo. Saranno gratuiti per l’intera Giornata degli Etruschi, anche gli ingressi alle aree archeologiche. LINK