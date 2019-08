GROSSETO – Sei maremmano se dici: a bischero sciolto! Quante volte me l’ha detto la mi’ nonna tutte le volte che mi chiedeva qualcosa e io la facevo, si, ma giusto per di’ che l’avevo fatta.

“L’hai fatta a bischero sciolto”, mi rintuzzava per non esse più volgare…visto che si sa tutti cosa si intende per “bischeri sciolto”…!

Ma questa espressione la si può usare anche in un’altra accezione: quando si vuol dire che, ad esempio, si è proceduto in ordine sparso. “Siete andati a bischero sciolto e questo è il risultato!” Oppure: “certo che se fate le cose a bischero sciolto che potete pretende!”