Raid nei parcheggi: auto saccheggiate mentre i proprietari sono al mare

SCARLINO – Non si ferma il raid alle macchine in sosta nei parcheggi sulla costa. Negli ultimi giorni numerosi gli interventi delle forze dell’ordine a causa di auto scassinate, vetri rotti e oggetti rubati a turisti e residenti mentre sono in spiaggia e le loro auto restano incustodite al parcheggio.

Il modus operandi dei ladri è sempre lo stesso; si avvicinano alle macchine parcheggiate, rompono uno dei vetri laterali e si introducono alla ricerca di qualche oggetto di valore rimasto all’interno dell’auto in sosta per rubarlo. Sono decine le macchine colpite e rimaste danneggiate negli ultimi giorni.