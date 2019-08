Pubblicate sul Burt le varianti urbanistiche ex casa degli Ebrei e Carrubo Alto. Al via le osservazioni

MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio Comunale di Monte Argentario nella seduta del 29 luglio scorso, con le deliberazioni n. 27 e n.28 ha adottato due varianti urbanistiche semplificate al Regolamento Urbanistico relative rispettivamente alle schede :

– ambito di riqualificazione rc01 – ex Casa degli Ebrei

– ambito di trasformazione tr02 – Carrubo alto

Ai sensi della legge regionale sul governo del territorio, la n.65 del 2014, gli avvisi di deposito delle deliberazioni di adozione con i relativi allegati sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 34 del 21-8-2019. Pertanto nei trenta giorni consecutivi decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione degli avvisi sul B.U.R.T. chiunque vi abbia interesse può consultare la documentazione e presentare osservazioni.

Tutta la documentazione relativa alle varianti è consultabile presso l’Area Tecnica, nella sede municipale di Piazza dei Rioni n. 8, a Porto S.Stefano, il martedì dalle 9,00 alle 13,00 previo appuntamento, e disponibile on line sul sito internet del Comune (http://www.comunemonteargentario.gov.it) negli specifici link dedicati.

Le osservazioni potranno essere inviate in due modalità : in originale sottoscritto con firma digitale inviato tramite posta elettronica all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it in questo caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna; o in originale cartaceo firmato inviato tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni n. 8, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.