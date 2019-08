L’Invictasauro schiera le magnifiche dieci: ecco tutte le squadre giovanili targate Pianese

GROSSETO – Il settore giovanile della Asd Invictasauro e della Pianese, composto da 10 formazioni agonistiche, è sceso in campo al fine di preparare al meglio la stagione sportiva 2019/2020.

In particolare , in questi giorni hanno iniziato gli under 15 (Giovanissimi Nazionali 2005) allenati da mister Francesco Lupo e la under 14 (Giovanissimi Nazionali b 2006) seguiti da Mister Paolo Franceschelli e Simone Bugiani entrambe le formazioni targate Pianese e i giovanissimi regionali anno 2005 guidati da Stefano Rosini e Davide Siveri e gli Allievi provinciali di mister Cristiano Papini e Luca Niccolini, della società del presidente Paolo Brogelli.

Da lunedì prossimo, sarà la volta degli Juniores Provinciali di mister Massimiliano Riccini e Luca Bartolomei e dei Giovanissimi b interprovinciali guidati mister Michele Bugiani e Massimo Battisti targate Invictasauro e gli Esordienti professionisti anno 2007 di mister Marco Biagiotti a norme Pianese.

La Scuola Calcio Elite, della nuova società Invictasauro, partirà il 2 settembre con le giornate di open day, aperte ai bambini e bambine nati negli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 e 2015. Gli interessati , potranno richiedere informazioni presso la segreteria della società, aperta tutti i pomeriggi dalle 1530 alle 1830 o potranno telefonare al 0564/415925 o 338/8676233