L’Angolo Pratiche parte a razzo nel torneo di Istia

GROSSETO – Settimana inaugurale per il Torneo Istia Paese Di…Vino, tradizionale kermesse di fine estate che chiude l’anno dei tornei di calcio a 5 targati Uisp.

Ai Campini di Istia nove squadre, suddivise in tre gironi, hanno iniziato a darsi battaglia in vista della vittoria finale. Nel gruppo A partenza a razzo per l’Angolo Pratiche, che supera 11 a 4 La Scafarda (Meneghini 3) grazie ai poker di Margiacchi e Coen e alle giocate di Niccolaini. Riposava l’Istia Campini. Nel girone B è invece il Barbagianni a farla da padrona con il 14 a 5 contro il Joga Bonito: per il tema di Chigiotti, ai soliti Hasnaoui e Carmellini, si somma il contributo di Kouribek. Riposava il Tpt Pavimenti.

Viene dal gruppo C la gara più equilibrata, quella dove i Real Colizzati prevalgono 7 a 5 su un comunque buono Endurance Team: Da Silva è l’ultimo ad arrendersi per i ragazzi di Meattini, ma Lorenzo Vichi e Emanuele Birelli producono lo strappo decisivo. Riposava l’Istia Longobarda.