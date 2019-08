La foto del giorno: il fauno e la musicista

MASSA MARITTIMA – Sembra un fauno che emerge dalle acque, come un dio Pan che al posto del panflute imbraccia una videocamera. E lei, come una ninfa graziosa, suona per incantare le acqua. La curiosa foto è stata scattata questa mattina da Fausto Costagli sulle rive del bellissimo lago dell’Accesa. Una foto suggestiva «Non so cosa stessero facendo, delle riprese, un servizio fotografico, non mi sono fermato per non disturbare» racconta Costagli che però ha “rubato” un bellissimo scatto che pubblichiamo nella nostra rubrica “la foto del giorno”.