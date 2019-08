Incidente stradale nella notte: grave un giovane. Trasferito in ospedale

MARINA DI GROSSETO – Aggiornamento ore: 10:35 – La persona rimasta ferita nell’incidente di questa mattina a Marina di Grosseto è un giovane ragazzo di 26 anni che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto.

News ore: 8:17 – Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto alle 4.23 di questa mattina in via Serena, a Marina di Grosseto. Nell’incidente è rimasta coinvolta una singola vettura.

Sul posto personale medico del 118 che ha prestato le prime cure e i Vigili del fuoco di Grosseto che hanno messo l’auto in sicurezza.