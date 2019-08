Incidente alle cascate di Saturnia: donna in pericolo, interviene anche l’elicottero

MANCIANO – Una donna è scivolata e poi caduta nella zona delle cascate del Molino a Saturnia, una delle aree più frequentate dai turisti sopratutto in questa stagione.

Per soccorrerla stanno intervenendo i vigili del fuoco di Arcidosso e Manciano ed è stato richiesto anche l’aiuto dell’elicottero di vigili del fuoco di Arezzo. In azione sul posto anche una squadra “Saf” specializzata per interventi nei corsi di acqua. Presenti in zona anche gli operatori del 118.

(notizia in aggiornamento)