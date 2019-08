Il Follonica Gavorrano investe sui giovani: ecco l’accordo con tre società

FOLLONICA – Il Follonica Gavorrano ha ratificato un accordo di collaborazione di durata triennale con Invicta Sauro, Massa Valpiana e Orbetello Scalo per quanto riguarda il settore giovanile. I dettagli dell’operazione saranno spiegati in una conferenza stampa congiunta che sarà convocata nei prossimi giorni.

Sul fronte mercato la società comunica che il proprio tesserato Mattia Placido, classe 1995, difensore, è nuovamente a disposizione di mister Vitaliano Bonuccelli, in vista dei primi impegni ufficiali della squadra. Arrivato in Maremma nel dicembre 2018, il centrale originario di Genova ha disputato diciotto partite con la maglia del Gavorrano 1930. Un grande in bocca al lupo a Mattia per il suo ritorno in maglia