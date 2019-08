Dilettando: in testa nel contest “I Cantori di Suvereto”. Ecco tutta la classifica

GROSSETO – I cantori di Suvereto al primo posto del contest di Dilettando de IlGiunco.net, e ipotecano la finalissima. Secondo posto per Valentina Medoli e al terzo il Duo Maraki. Si inizia a delineare la classifica del contest de Il Giunco che ha ricevuto circa 1300 consensi nelle sei puntate della popolare trasmissione tv, condotta da Carlo Sestini. Il gruppo folkloristico suveretano ha ottenuto 274 voti, portando la puntata di Massa Marittima ad essere quella più votata con 544 preferenze anche grazie al contributo del Duo Maraki di ginnastica ritmica, piazzato al terzo posto della classifica generale con 184 voti. La cantante Valentina Medoli l’ha invece fatto da padrona nella puntata di Castiglione della Pescaia collocandosi a soli 27 punti di distanza dai primi, contando su una dote di 247 consensi.

Pertanto a meno di stravolgimenti totali dell’ultimo minuto la battaglia per il passaggio diretto in finale sarà una questione a due, tra i Cantori di Suvereto e Valentina. Qualche chance di rientrare in semifinale la potrebbe avere l’imitatore Emanuele Perfetti, quarto assoluto a 118 punti che tiene a debita distanza l’altro imitatore Emanuele Bianchi, fermo al quinto posto a 84 con Fabiana Cusumano che lo incalza a 79. Dalla puntata di Pitigliano sta emergendo con forza il trombettista Alberto Bacci, visto che in due soli giorni ha raggiunto 69 voti, portandosi al settimo posto.

Più distanziati dall’ottavo al decimo posto, Sara Menichetti, il duo Frasconi e Lucchesi e la barzellettiera Antonella Ganozzi. Gli altri in classifica sono Janette Davitti, Big Bang Group, Crazy Group, Salsa Ladies, Maria Elge Secone, Giampiero Guerrini, Lucia Durazzi, Matteo Tistarelli, Sara Benini, Sestilio Bani, Alvaro Bonelli, Gianina Biblekaj, Mario Paceri, Jamboo Dance, Federica Molinaro, Valeria Viva, Miriana Bottone, Luigi Tomassetti, Gaia Bini, Arianna Bianciardi, Milena Schiano, Mariano Costantini e Simonetta Senette. Insomma, ancora i giochi non sono fatti. C’è tempo fino al 31 agosto per decidere chi andrà direttamente in finale e chi invece accederà alla semifinale del 2 settembre a Campagnatico dove giocarsi lì il tutto per tutto.

• Ecco la scheda di voto per la puntata del 12 luglio a Castiglione della Pescaia: https://poll.fm/10363849

• Ecco la scheda di voto per la puntata del 17 luglio a Scarlino Scalo: https://poll.fm/10372262

• Ecco la scheda di voto per la puntata del 19 luglio a Santa Fiora: https://poll.fm/10372265

• Ecco la scheda di voto per la puntato del 23 luglio a Massa Marittima: https://poll.fm/10372267

• Ecco la scheda di voto per puntata del 1 agosto a Pescia Romana: https://poll.fm/10389405

• Ecco la scheda di voto per puntata del 14 agosto a Pitigliano: https://poll.fm/10389408