Conad Grosseto: al via le giornate di presentazione con assaggio del Pecorino Toscano Dop a marchio Sapori&Dintorni

GROSSETO – Per far conoscere il Pecorino Toscano Dop, da lunedì 26 a sabato 31 agosto, tutto il giorno, all’interno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto ad Aurelia Antica, via Senegal e via Clodia, sarà allestita un’area ben visibile, dedicata a questo eccellente formaggio, con assaggi gratuiti e possibilità di acquisto.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione del Pecorino Toscano Dop che ha preso avvio dal bando emesso dalla Regione Toscana, al quale hanno aderito il Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano Dop e Conad Nazionale, con il Pecorino Toscano Dop a marchio Conad Sapori&Dintorni.

“Conad Grosseto comunica ancora una volta con le azioni concrete la volontà forte di valorizzare le eccellenze del territorio. – afferma Paolo degli Innocenti, presidente di Clodia, proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – La linea Conad Sapori&Dintorni offre un’ampia selezione di prodotti regionali accuratamente selezionati, per la particolarità del sapore e la chiara identità. Tra questi è presente il Pecorino Toscano Dop, un formaggio che rappresenta un’eccellenza Toscana, in quanto è realizzato con il latte proveniente dagli allevamenti della nostra regione e di alcuni Comuni limitrofi di Lazio e Umbria. Non solo la produzione del latte ma l’intera filiera produttiva deve avvenire all’interno di questa zona di origine”.

“La campagna Conad dedicata al Pecorino Tocano Dop – aggiunge Paolo degli Innocenti – è quindi, prima di tutto un’attenzione rivolta ai nostri consumatori, sempre più attenti alla provenienza, alla tracciabilità e alla qualità dei prodotti. Al tempo stesso è un modo per sostenere l’importante attività degli allevatori e dell’intera filiera ovina toscana”.

Il Pecorino Toscano Dop è un formaggio italiano Dop (Denominazione di origine protetta) fin dal 1996. All’interno della zona di origine (Toscana e alcuni comuni limitrofi di Lazio e Umbria) deve essere prodotto il latte, deve essere trasformato e portato a stagionatura il formaggio. Tutta la filiera produttiva è tracciata e controllata. La caratteristica distintiva di questo pecorino rispetto a quelli prodotti in altre Regioni d’Italia è il sapore dolce e l’odore delicato. Il Pecorino Toscano Dop Sapori&Dintorni è un semistagionato (circa 60 giorni di stagionatura).