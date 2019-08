Ubriaco blocca il traffico sull’Aurelia: picchia i poliziotti che lo controllano

GROSSETO – Si era messo in mezzo alla strada, ubriaco e barcollante, e impediva alle auto di passare. Una pattuglia della Squadra mobile della Questura si è fermata per controllare l’uomo, un dominicano di 27 anni.

L’uomo, ieri sera, alle 23.30, si trovava in via Aurelia nord, a Grosseto, nei pressi di un bar. Alla richiesta di esibire i documenti, però, l’uomo si è rifiutato e ha iniziato ad inveire e minacciare i poliziotti tanto da attirare l’attenzione dei suoi connazionali che si trovavano presso il bar paninoteca e che, fin da subito, non hanno fatto mistero, dal loro atteggiamento, di non gradire la presenza della pattuglia.

Sul posto è giunta subito una volante. I poliziotti hanno provato a riportare la calma, ma in una escalation di rabbia, l’uomo si scagliato fisicamente contro gli agenti sferrando gomitate, con l’intento di sottrarsi alla presa e darsi alla fuga.

I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo senza gravi conseguenze se non qualche lesione per uno degli agenti. L’uomo, con permesso di soggiorno in regola e diversi precedenti penali per lesioni a carico, oltre al porto d’armi abusivo e reati nell’ambito degli stupefacenti, è stato arrestato. Stamani il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in attesa del giudizio.