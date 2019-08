TuttoSagre: dal tortello alla spigola, dalla panzanella al porcino. Ecco tutti gli eventi

GROSSETO – Torna anche in quest’estate 2019 la rubrica “Tutto Sagre in Maremma”, lo spazio che il nostro giornale dedica alle sagre e alle feste di paese che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto.

Da Roccastrada a Capalbio, da Arcidosso a Orbetello, ogni comune e ogni frazione ha una sua propria sagra che racconta spesso la cultura e l’identità di una comunità piccola o grande che sia.

Ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana e per l’inizio della prossima settimana. Per tutti gli altri eventi potete consultare la nostra guida Eventi – cosa fare a Grosseto.

Segnalazioni – Naturalmente, così come è accaduto anche la scorsa estate, aspettiamo le vostre segnalazioni: l’articolo è in continuo aggiornamento. Inviateci le segnalazioni delle sagre del vostro paese a redazione@ilgiunco.net.

Alberese – Dal 9 agosto al 25 agosto è Alberese in festa. Piatti tipici maremmani (stand gastronomici aperti dalle 19.30). La sagra si svolgerà al Campo sportivo comunale “Oliviero Francioli”. Martedì 13 agosto, alle 18, è in programma l’incontro di calcio Ragazzi speciali Blue soccer vs Fondazione il Sole. Mercoledì 21, invece, dalle 18 si terrà il “Memorial Giorgini”. Sabato 24 agosto, infine, il campo sportivo ospiterà l’amichevole (ore 18) A.s.d. Alberese vs Pianese juniores nazionali U19.

Albinia – Torna a Albinia (Orbetello) la Sagra della Spigola. Dal 27 agosto al 2 settembre si terrà a Albinia, nei giardini di via Aldi, la Sagra del Rosso pomodoro di Maremma. Piatti e vini tipici maremmani. Apertura stand ore 19. E dopo la cena, nella pista adiacente, tutte le sere Gran galà delle orchestre. La sagra è plastic free.

Arcidosso – Dal 20 al 25 agosto a Arcidosso si tiene la nona edizione della Sagra della Panzanella Aldobrandesca. Piatti e prodotti tipici. Stand gastronomici aperti tutti i giorni a pranzo, dalle 12, e a cena, dalle 19.30. Giovedì 22 agosto, dalle 21.15, Torneo di briscola a coppie con ricchi premi. Domenica 25 agosto, alle ore 20, Cena sarda su prenotazione in compagnia del gruppo folk “Coru polifonicu santa Nostasia de Buddusò”. Alle 21.30 gemellaggio tra la Aldobrandesca Arcidosso e la Polisportiva Buddusò. Alle 22 presentazione Rosa A.s.d. Aldobrandesca 2019/2020.

Arcille – Dal 17 al 30 agosto 38esima Sagra del Porcino all’Arcille (Campagnatico). Piatti tipici a base di funghi: porcini fritti, zuppa di funghi, tortelli ai porcini e carne con porcini. Domenica 25 agosto aperto anche a pranzo. Per le comitive di oltre 12 persone è possibile prenotare un tavolo al 3487951451.

Capalbio – Dal 17 al 23 agosto a Capalbio c’è la 23esima edizione della Sagra Gastronomica di fine estate. Il menù propone piatti tipici maremmani tra cui i tortelli, gnocchi, polenta, cinghiale alla cacciatora e carne alla brace. Gli stand gastronomici, aperti tutte le sere dalle 19.30, sono allestiti in piazza Due Pini.

Catabbio – Dal 22 al 25 a Catabbio, frazione del Comune di Semproniano, si terrà la 33esima edizione della Sagra della Polenta. Stand gastronomici aperti tutti i giorni dalle 20. Domenica 25 agosto aperti anche a pranzo dalle 13. Tutte le sere, dalle 21, musica dal vivo.

Fonteblanda – Dal 16 al 25 agosto a Fonteblanda (Orbetello) è Sagra del Cacciucco e della Frittura di pesce. Tutte le sere musica dal vivo con ingresso gratuito e giochi gonfiabili. Apertura stand gastronomici ore 19.30 al campo sportivo di Fonteblanda.

Grilli – A Grilli, frazione del Comune di Gavorrano, c’è la 28esima Sagra del Tortello e Maccherone maremmano. La manifestazione si terrà nelle giornate del 17-18 e 24-25 agosto. Ristorante aperto dalle 19. Serate con live music: sabato 17 agosto con Crazy Band; domenica 18 agosto con Feeling Band; sabato 24 agosto con Viola Vivarelli; domenica 25 agosto con Alessandra Magic Band.

Marrucheti – Al via la 34esima Sagra del Tortello e della Zuppa di Funghi ai Marrucheti (Campagnatico). La manifestazione dei tortelli fatti a mano si terrà dal 23 al 31 agosto. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere dalle 19. Tutte le sere, musica dal vivo.

Orbetello – La Pro loco Orbetello scalo ha organizzato l’11esima edizione della Festa Madonna delle Vigne, che si terrà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre ai parcheggi della zona nuova di Orbetello Scalo. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere dalle 19.30. Inoltre, tutte le sere prevista musica e spettacoli.

Paganico – 43esima Sagra della Granocchia a Paganico, dal 24 agosto all’1 settembre. Domenica 1 settembre il tradizionale Palio della Granocchia a partire dalle 18. Stand gastronomici e musica tutte le sere. Il programma delle serate musicali a questo link.

Pian del Bichi – Al via la 36esima Sagra della Zuppa di pane con cipollotto a Pian del Bichi, frazione del Comune di Roccastrada. La manifestazione enogastronomica si terrà dal 29 agosto all’1 settembre e dal 5 all’8 settembre. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30. Tutte le sere musica dal vivo. Info al 3393829569 – 3385962237 – 3346700236.

Porto Ercole – Dal 16 al 26 agosto a Porto Ercole (Monte Argentario) c’è la 26esima Sagra della Ficamaschia. La Ficamaschia è un pesce azzurro molto comune nelle acque dell’Argentario. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere dalle 19.30. La sagra si terrà ai locali della Polisportiva Porto Ercole in via dei Molini.

Roccastrada – Dal 30 agosto all’8 settembre a Roccastrada è il 49esimo settembre roccastradino. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Tortelli e strozzapreti freschi garantiti.

San Giovanni delle Contee – A San Giovanni delle Contee, frazione del Comune di Sorano, dal 29 agosto all’1 settembre e dal 6 al 7 settembre c’è la Festa di fine estate. Tutte le sere stand gastronomici aperti dalle 19.30 e una fornitissima fraschetta. Tutte le sere musica e spettacoli. Giovedì 29 agosto alle 21.30 sul palco saliranno “I Lunatici”, mentre venerdì alle 30, alle 22, ci saranno i “21 Grammi” in concerto, seguiti da dj Pastore e Sexy Luna. Sabato 31 agosto alle 18 “Vespro cantato e santa messa”, alle 22.30 Killer Queen in concerto. Domenica 1 settembre alle 9.30 ricevimento della Banda musicale “Sclavi” di Castell’Azzara; alle 11 Messa con processione; alle 17 spettacolo per bambini; ore 19 Tombola; ore 21.30 serata danzante con l’orchestra “Il Tiziano”. Venerdì 6 settembre alle 22 “La Combriccola del Blasco”, segue Mr Chicco dj. Sabato 7 settembre alle 22 “Diana”, segue “Party anni ’90”. Domenica 8 settembre alle 17 “Instant fashion, moda, arte e creatività” con le ultime creazioni dello stilista Bruno; alle 19 Tombola; alle 21.30 serata danzante con “I nuovi orizzonti”.

San Quirico di Sorano – Dal 17 al 25 agosto a San Quirico di Sorano si terrà la 57esima Sagra del Pollo. Gli stand gastronomici aprono alle 19. Tutte le sere serate danzanti e spettacoli. Domenica 18 (19.30), giovedì 22 (21.30) e domenica 25 agosto (19.30) tombola con ricchi premi.

Scarlino Scalo – Da venerdì 23 agosto torna la Sagra del Polpo agli impianti sportivi di Scarlino Scalo. Il golfo rugby che organizza la sagra per il terzo anno consecutivo quest’anno raddoppia su due week end dal 23 al 25 agosto e dal 29 al 31 agosto. Ai fornelli sempre lo chef Pirata del Polpo e il menù avrà sempre il polpo come protagonista. Durante le serate sono previsti momenti di presentazione delle varie categorie, una serata di bikers con esposizione di moto e serate musicali. Il programma via via sarà presentato sulla pagina facebook del Golfo Ruby. Tutto il ricavato della festa andrà a sostenere le spese della società per il trasporto dei giovani atleti .

Sorano – Al via a Sorano la 55esima Sagra del Prosciutto e del Formaggio soranese, che si terrà dal 9 al 25 agosto. Tanti eventi accompagneranno i 17 giorni di festa nel suggestivo paese nel tufo. Oltre alle numerose serate di musica e spettacolo si segnala: il tombolone alle 20 di giovedì 15 agosto; la 50esima marcia longa Sovana – Sorano alle 18 di venerdì 16 agosto; visita guidata Sorano nascosta alle 21.30 di martedì 20 agosto e di venerdì 23 agosto.

Vetulonia – Dal 16 al 18 e dal 21 al 24 agosto a Vetulonia (Castiglione della Pescaia) si terrà la Sagra del Porco. Specialità a base di maiale e cinghiale. Nel menù anche tortelli maremmani freschi. Gli stand gastronomici resteranno aperti dalle 19.30 alle 22.30. Tutte le sere musica dal vivo.