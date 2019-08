Termine: «Infermieri precari sostituiti da assunti a tempo indeterminato. Basta strumentalizzazioni»

MONTEROTONDO MARITTIMO – “È giusto tenere sempre alta l’attenzione – afferma Giacomo Termine, presidente della conferenza dei sindaci ASL sud est – sulla funzionalità delle strutture mediche e, in questo quadro, della copertura dei servizi sanitari con adeguato personale infermieristico e tecnico, ma non bisogna sempre strumentalizzare come fa l’assessore di Grosseto Fabrizio Rossi.”

“Sulle dotazioni organiche di infermieri e tecnici è intervenuto, rassicurando, anche il direttore generale della ASL sud est Antonio D’Uso con cui prosegue un proficuo e costante lavoro coordinato e congiunto – continua Termine – come continua la trasformazione del precariato in posti a tempo indeterminato.”

“Il processo fissato segue criteri precisi in cui non sono previsti vuoti: i precari cessano la loro attività solo nel momento in cui vengono sostituiti da corrispondenti unità a tempo indeterminato. La direzione generale attua questi criteri e il mio impegno continuo è di monitorare la regolare applicazione di quanto stabilito. Al termine di questa fase avremo nelle nostre strutture personale qualificato e stabilizzato.”