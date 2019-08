Scuola, servizio di trasporto e mensa: iscrizioni in scadenza. Ecco come fare domanda

CIVITELLA PAGANICO – Nel comune di Civitella Paganico sono ancora aperte le iscrizioni al servizio di trasporto e refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020. La scadenza è stata prorogata al 28 agosto.

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire dei suddetti servizi devono presentare domanda al Comune utilizzando gli appositi modelli che sono disponibili: presso l’ufficio pubblica istruzione del Comune, in via Primo Maggio n. 6 a Civitella Marittima; presso lo sportello al pubblico di Paganico, in corso Fagarè; oppure scaricabili dal sito web istituzionale: www.comune.civitellapaganico.gr.it (Aree Tematiche/Istruzione).

I modelli, compilati in ogni parte e firmati, dovranno essere riconsegnati al Comune con una delle seguenti modalità: tramite fax al n. 0564/900414; tramite servizio postale; consegnati all’ufficio protocollo del Comune di Civitella Paganico o allo sportello al pubblico di Paganico; inviati all’indirizzo PEC: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione del comune di Civitella Paganico al seguente numero: 0564 900409.