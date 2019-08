Il 16 settembre riapre la scuola: tutti i ponti e le festività per l’anno scolastico 2019-20

GROSSETO – Lunedì 16 settembre prima campanella in Maremma: i ragazzi tornano tra i banchi di scuola. Ultimi giorni dunque per acquistare astucci, zaini e quaderni, o per ordinare i libri scolastici per l’anno 2019-20. Ma come spesso capita, quando finiscono le vacanze, in tanti stanno guardando quali sono i primi giorni di festa dopo il rientro.

La prima sarà quella del primo novembre, che quest’anno cadrà di venerdì, consentendo così un primo ponte. Meno bene per l’8 dicembre, l’immacolata concezione, che sarà invece di domenica. Il Natale vedrà le feste iniziare il 24, martedì, e proseguire sino al 6 (la Befana) che cade di lunedì. Pasqua sarà il 12 aprile, bambini e studenti faranno festa da giovedì 9 a martedì 14, mentre il 25 aprile cadrà di sabato consentendo un week-end di festa. Il Primo Maggio cadrà di venerdì, consentendo un altro ponte e il 2 giugno di martedì. Mercoledì 10 giugno 2020 terminerà invece la scuola; per la scuola dell’infanzia l’ultimo giorno sarà martedì 30 giugno 2020.