Grosseto, oggi test con il Sant’Andrea. Intanto raggiunti i 400 abbonamenti

GROSSETO – Oggi pomeriggio alle ore 18 test amichevole per il Grifone in vista del secondo turno di Coppa Italia che si giocherà domenica sera contro il Montevarchi. I ragazzi di mister Magrini si incroceranno con il Sant’Andrea, squadra di Promozione, per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e poter vedere all’opera chi fin qua è stato utilizzato meno.

Intanto gli abbonamenti sottoscritti fin qua sono circa 400 e la società ha fatto sapere che da oggi saranno disponibili le tessere di socio sostenitore per la prossima stagione calcistica. “Invariati i prezzi rispetto alla scorsa stagione – si legge nella nota diffusa dalla società unionista –, per sottoscrivere le varie tessere è necessario presentarsi in sede, aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, e compilare il form con i dati richiesti. Chi farà la tessera riceverà in regalo una maglia ufficiale dell’Us Grosseto”. Questi i prezzi delle tessere: Tessera Bronzo (valida per tutte le partite in casa sia di campionato sia di Coppa, giornata biancorossa compresa) Curva Nord € 200; Tessera Argento (valida per tutte le partite in casa sia di campionato sia di Coppa, giornata biancorossa compresa) Curva Nord e Tribuna laterale € 350; Tessera Oro (valida per tutte le partite in casa sia di campionato sia di Coppa, giornata biancorossa compresa, con diritto di accesso in tutti i settori compresa la tribuna vip e l’area hospitality) € 500.

Comunicati anche i prezzi di ingresso dei vari settori per la stagione 2019/20, che saranno gratuiti per le persone con invalidità fino al 70% e per i bambini nati fino al 31 dicembre 2006. Questi gli altri prezzi:

Curva Nord: intero 10,00 € (ridotto donne, over 60, ragazzi 14-18: 7,00 €; ridotto padre e figlio, per bambini nati fino al 31/12/2006: 7,00 €).

Tribuna laterale Sud e Nord: intero 12,00 € (ridotto padre e figlio, per bambini nati fino al 31/12/2006 e ridotto donne, over 60, ragazzi 14-18: 10,00 €).

Poltroncine: intero 17,00 € (ridotto donne, over 60, ragazzi 14-18: 10,00 €).

Tribuna Vip, prezzo unico 25 €

Settore ospiti, prezzo unico 10 €.