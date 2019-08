Festambiente: apre l’Ecomercato. Tanti prodotti bio e il ricavato ai bambini di Chernobyl

RISPESCIA – Festambiente si è conclusa lo scorso 18 agosto, mettendo a segno un grande successo per l’associazione ambientalista sia in termini di partecipanti che di traguardi raggiunti e progetti per il prossimo futuro. E se a Rispescia (Grosseto) è già tempi di bilanci e di nuovi orizzonti, come da tradizione le attività all’indomani della festa non si fermano.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 agosto, dalle 15 aprirà ufficialmente i battenti l’ecomercato di Festambiente, un’occasione unica per acquistare prodotti biologici, ecologici e sostenibili di qualità a prezzi scontatissimi. Prodotti per la casa e per l’igiene personale, cosmetici, prodotti alimentari, artigianato, magliette: sono questi solo alcuni degli articoli che possono essere acquistati in quel di Rispescia, nella location in cui da trentuno anni Legambiente organizza la propria manifestazione nazionale.

Fare acquisti all’ecomercato di Festambiente significa operare una scelta di campo e schierarsi dalla parte di un consumo davvero etico, consapevole e di qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente. Del resto, questa è la missione di Legambiente: veicolare il messaggio ambientalista attraverso tutti i canali possibili e dunque anche attraverso l’acquisto.

Aspetto da non sottovalutare riguarda il fatto che fare acquisti all’ecomercato significa dare una mano anche alla solidarietà. I ricavati delle vendite saranno devoluti alla raccolta pubblica di fondi a sostegno del “Progetto Rugiada” e il centro Speranza di Legambiente. Una campagna di solidarietà avviata in Bielorussia a seguito dell’esplosione del quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl e che vede l’associazione del cigno verde in prima linea in un’operazione di solidarietà che ha come obiettivo quello di consentire a chi ancora oggi vive in zone contaminate di poter continuare a guardare al futuro. Il centro Speranza è una struttura interamente autosufficiente dal punto di vista energetico e situata in un luogo incontaminato, per garantire ospitalità per un mese a molti bambini che ancora oggi vivono nelle zone contaminate, consentendo loro di mangiare cibo sano, di sottoporsi a controlli sanitari e di divertirsi all’insegna dell’educazione ambientale. Non solo: Legambiente ha realizzato anche serre localizzate in numerose scuole delle aree più colpite dalle radiazioni nucleari, in cui vengono coltivati cibi sani, dimostrando che invertire la rotta è davvero possibile.

L’ecomercato vi aspetta tutti i giorni a Rispescia in località Enaoli dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Per info: www.festambiente.it – 0564 48771.