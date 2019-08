GROSSETO – Sono esasperati commercianti e cittadini del centro storico di Grosseto. Un uomo ormai da tempo usa zerbini, portoni, vetrine e vasi come servizi igienici personali e le panchine come letto. L’uomo, fotografato dopo aver usato un vaso da fiori come proprio wc, “vive” da tempo in centro, tra l’auto e le panchine, e la mattina, al risveglio, usa fare i propri bisogni in giro.

«Lavoro in piazza della Palma – racconta una cittadina -. So che le persone che vi abitano hanno chiamato più volte chi di dovere, ma non è mai stato fatto nulla. quest’uomo dorme in una macchina, tiene la musica della radio accesa sotto le finestre a tutto volume alle due di notte, ha defecato e urinato ovunque… Si lava alla fontanella di piazza della Palma e lo fa completamente nudo. Ci deve essere un modo per aiutarlo e toglierlo dalla strada».

«È arrogante – le fa eco un’altra – maleducato e prepotente e mi ha anche sputato addosso». «Tre giorni fa il mio compagno ha aperto il portone alle otto di mattina e se l’è trovato davanti mentre urinava pisciava sul tappetino del nostro portone». L’uomo gira tra piazza della Palma, via Paglialunga e via dell’Unione e una ventina di giorni fa le forze dell’ordine sono state chiamate perché stava facendo pipì contro la vetrina di un negozio «ma quando sono arrivati lui si era già dileguato».